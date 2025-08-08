Trump v roztržke s Bielym domom: Poprel jeho slová! S Putinom sa stretnem aj bez Zelenského

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump oznámil, že je pripravený stretnúť sa s ruským lídrom Vladimirom Putinom, aj keď k rozhovorom medzi ruskou a ukrajinskou hlavou štátu nedôjde. Týmto vyhlásením poprel skoršie tvrdenia svojej administratívy, podľa ktorých malo byť stretnutie s Putinom podmienené osobnou schôdzkou s Volodymyrom Zelenským.
Jasná odpoveď na priamu otázku
Na otázku reportéra televízie Sky News, či je podmienkou, aby sa Putin najprv stretol s ukrajinským prezidentom, Trump odpovedal jednoznačne: „Nie, nemusí. Nie.“
Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová následne vysvetlila, že Rusko vyjadrilo záujem o stretnutie s prezidentom USA a Trump je tejto možnosti otvorený. „Prezident Trump by sa rád stretol aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Zelenským, pretože chce, aby sa táto brutálna vojna skončila,“ uviedla Leavittová.
Podľa jej slov Biely dom pracuje na prípravách schôdzky a podrobnosti zverejní v správnom čase.
Protichodné signály z administratívy
Len niekoľko hodín pred tým pritom nemenovaný predstaviteľ Trumpovej administratívy pre denník The New York Post uviedol, že stretnutie Trump–Putin sa uskutoční iba v prípade, že sa šéf Kremľa stretne aj so Zelenským: „Ak sa má konať schôdzka Vladimira Putina s Donaldom Trumpom, musí sa Putin stretnúť so Zelenským,“ citoval denník vyjadrenie zdroja.
Tento postoj bol reakciou na vyhlásenie Putina, ktorý podľa agentúry TASS vyhlásil, že proti stretnutiu so Zelenským nič nemá, no podmienky naň zatiaľ neexistujú.
„Musí byť vytvorené určité prostredie. Bohužiaľ sme od toho ešte ďaleko,“ povedal ruský prezident.
Možné miesto: Spojené arabské emiráty
O konkrétnom mieste summitu zatiaľ nepadlo rozhodnutie. Ako jedna z možností sa spomínajú Spojené arabské emiráty, ktoré by mohli hostiť rusko-americké rokovania na prezidentskej úrovni.
Putin sa k tejto alternatíve vyjadril pozitívne. Po štvrtkovom stretnutí s vládcom SAE Muhammadom ibn Zájidom Ál Nahjánom v Moskve uviedol: „Máme mnoho priateľov, ktorí sú pripravení nám pomôcť zorganizovať takúto akciu. Jedným z nich je aj prezident Spojených arabských emirátov.“
Dohoda je na stole, termín zatiaľ nie
Poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov potvrdil, že rokovania o bilaterálnom summite sú v pokročilej fáze: „V zásade sme sa dohodli na usporiadaní bilaterálneho stretnutia v najbližších dňoch – medzi prezidentom Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom.“
Neoficiálne informácie naznačujú, že by k nemu mohlo dôjsť už budúci týždeň. Sám Trump vyjadril „dobré šance“ na skoré rokovanie s Putinom.