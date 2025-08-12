Nečakaný obrat Zelenského pred stretnutím Trumpa s Putinom: Zrazu pripúšťa územné ústupky Rusku! TOTO je dôvod

KYJEV - Len pár dní pred historickým stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina na Aljaške sa objavili náznaky, že Ukrajina by mohla pristúpiť na zmrazenie frontovej línie a faktickú stratu časti svojho územia. Cieľom má byť zastavenie ďalších ruských ziskov.
Odmietanie sa mení na kalkul
Podľa denníka The Telegraph by možná dohoda znamenala, že Rusko si udrží kontrolu nad okupovanými časťami Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, pričom Krym by sa definitívne stal ruským. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má tento posun v pozícii signalizovať európskym lídrom s tým, že ide o obrannú stratégiu – radšej obetovať časť územia, než riskovať ďalšie straty pri rokovaniach.
Európske krajiny, ktoré sa doteraz stavali proti akýmkoľvek územným ústupkom, majú byť pripravené hľadať spoločnú pozíciu s Kyjevom. Hoci Berlín či Paríž nechcú vytvárať precedens, ktorý by povzbudil Moskvu k budúcim agresiám, blížiaci sa Trumpov–Putinov summit ich tlačí k jednotnému postoju.
Morálna vzpruha aj tvrdé podmienky
Podľa nemenovaného západného predstaviteľa vnímajú Európania svoju úlohu ako aktívnu podporu Ukrajiny pri diplomatických rokovaniach. Takáto jednota má pre Kyjev predstavovať „morálny impulz“ a posilniť jeho vyjednávaciu pozíciu.
Kyjev však podmieňuje akékoľvek ústupky rozsiahlymi bezpečnostnými garanciami – od dodávok moderných zbraní až po jasnú perspektívu vstupu do NATO. Práve na tieto záväzky by sa mali sústrediť európski spojenci.
Koordinácia pred summitom
Už v stredu napoludnie by malo prísť k spoločnej konzultácii lídrov na podnet nemeckého kancelára Friedricha Merza. Do diskusie sa majú zapojiť zástupcovia Nemecka, Ukrajiny, Británie, Francúzska, Talianska, Fínska, Poľska a EÚ. Následne sa plánuje aj zapojenie prezidenta Trumpa a jeho viceprezidenta J.D. Vancea.
Ako presne má vyzerať Trumpov mierový plán, zatiaľ nie je známe. V pondelok len naznačil, že Rusko ovláda „niektoré veľmi dôležité územia“ a že sa bude snažiť získať časť z nich späť pre Ukrajinu. Podľa jeho slov musí mať prípadný „pozemkový obchod“ pre obe strany „dobré aj zlé stránky“.