OŠIAĽ okolo plyšákov Labubu prekračuje hranice! VIDEO Krádež za tisíce dolárov

LOS ANGELES - Neznámi zlodeji tento týždeň z obchodu v La Puente v okrese Los Angeles ukradli plyšáky Labubu v hodnote niekoľko tisíc dolárov. Popularita týchto čínskych hračiek, mončičičiakov so špicatými zubami, v poslednom čase rastie nielen u detí, preslávili sa ale aj vďaka rôznym celebritám.
Zlodeji ukradli Labubu za 7000 dolárov
Do obchodu známeho práve vďaka ponuke týchto postavičiek v rôznych prevedeniach sa zlodeji vkradli mimo otváracej doby a odniesli desiatky škatuliek s plyšákmi. "Tak tvrdo sme pracovali na tom, aby sme sa dostali tam, kde sme a oni len tak prišli a všetko vzali," povedala podľa serveru televízie ABC News spolumajiteľka obchodu Joanna Avendanová.
Hodnota ukradnutých Labubu je okolo 7000 dolárov. Zlodeji sa podľa Avendanovej zamerali na nich, pretože iné tovary v obchode nechali. Polícia po páchateľoch pátra. Našla pick-up, ktorým ukradnuté plyšáky odviezli.
Hračky, či módne doplnky celebrít?
Postavičky od čínskej firmy Pop Mart sa dostali na trh v roku 2015, v poslednom čase sa okolo nich točí biznis v hodnote miliárd dolárov. V obchodoch v USA sa predávajú za cenu okolo 30 dolárov za kus, avšak ich cena sa pri predpredaji môže vyšplhať až na tisíce dolárov. Predávajú sa v nepriehľadných škatuliach, takže zákazníci presne nevedia, ktorého mončičáka si kupujú. Ak nie sú s kúpou úplne spokojní, zaobstarajú si ďalšieho, uvádza ABC News. Pre fanúšikov nie sú len hračkou, považujú ich za doplnky. S jednou z týchto postavičiek zavesenou na kabelke užívatelia sociálnych sietí zachytili napríklad speváčku Rihannu.