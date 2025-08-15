Škandál v Kecskeméte: Zlodeji prenikli na základňu a ukradli súčiastky zo stíhačiek MiG-29

BUDAPEŠŤ - Neznáme osoby vnikli na vojenskú leteckú základňu v Kecskeméte a ukradli súčiastky pre dnes už nepoužívané stíhačky MiG-29, uviedol v piatok server blikk.hu. Policajné riaditeľstvo Báčsko-malokumánskej pre server telex.hu potvrdilo, že bolo začaté vyšetrovanie v tejto kauze, avšak odmietlo poskytnúť detaily prípadu, informuje spravodajca v Budapešti.
Zlodeji pred dvoma týždňami prestrihli drôtený plot, dostali sa na letisko a ukradli súčiastky lokalizátora z nosovej časti lietadla, píše blikk.hu. Zatiaľ nie je známe, na čo chcú ukradnuté súčiastky zlodeji použiť, isté však je, že tieto lietadlá sa stále používajú vo viacerých krajinách, poznamenáva server.
V roku 1993 Maďarsko dostalo 28 bojových lietadiel MiG-29 výmenou za ruský štátny dlh. V roku 2010 však boli stiahnuté z prevádzky a nahradené švédskymi stíhačkami JAS 39 Gripen. V roku 2019 sa Fond národného majetku pokúsil predať zvyšných 19 lietadiel MiG-29 prostredníctvom otvorenej súťaže, avšak bez úspechu.