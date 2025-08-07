Polícia pátra po mladíkoch (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež mobilu z predajne s elektronikou v obchodom centre na Einsteinovej ulici v Bratislave, ku ktorej došlo koncom júla. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti piateho bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia 24. júla v čase krátko po 9.15 h,“ uviedla polícia. Ako priblížila, mobil bol odcudzený z výstavného pultu.
Galéria: Polícia vyšetruje krádež mobilu z predajne v Bratislave, verejnosť žiada o pomoc
Vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti osôb či ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158 osobne na policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti.