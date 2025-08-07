Dvaja tínedžeri kradli v potravinách: Zlodeji nemali šancu, polícia ich dolapila do hodiny!

TREBIŠOV - Policajti v Trebišove riešili v noci na štvrtok krádež v prevádzke jedného z obchodných centier. Podľa kamerových záznamov zistili, kto do predajne potravín po poškodení vstupných dverí prenikol a zakrátko dvaja mladíci vo veku 16 a 18 rokov skončili v ich rukách. Informovala o tom košická krajská polícia.
Oznámenie o narušení prevádzky prijala polícia krátko pred 2.30 h. Po príchode na miesto ho príslušníci Policajného zboru spolu s obsluhou objektu prvotne vizuálne skontrolovali a zistili, že k narušeniu skutočne došlo. „Prezretie kamerových záznamov potvrdilo prítomnosť dvoch nepovolaných osôb v objekte prevádzky, ktoré po tom, ako poškodili vstupné dvere, vošli do prevádzky,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Policajti z obvodného oddelenia podľa záznamov vďaka miestnej a osobnej znalosti hneď vedeli, kto bol v potravinách v danom čase.
„Policajti obe osoby našli v mieste ich bydliska, kde ich ako podozrivých zo spáchania trestného činu krádeže vlámaním obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné oddelenie. Osoby mali pri sebe veci, ktoré môžu pochádzať zo spáchanej trestnej činnosti, veci dobrovoľne vydali a boli zaistené,“ uviedla Ivanová. Podľa predbežných informácií bola z objektu prevádzky odcudzená finančná hotovosť doposiaľ nešpecifikovanej hodnoty a presne neurčený počet krabičiek cigariet.