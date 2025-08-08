Poľský prezident Nawrocki navrhol nulovú daň z príjmu pre rodiny s deťmi

VARŠAVA - Všetky poľské rodiny aj tí, ktorí túžia po ich založení, musia mať istotu, že ich štát podporuje. Vyhlásil to v piatok prezident Karol Nawrocki, podľa ktorého je demografická kríza aj dôsledkom tlaku liberálno-ľavicových ideológií. Pripravil tiež svoj návrh zákona o nulovej dani z príjmu pre rodiny s dvoma a viac deťmi, o ktorom teraz bude rokovať parlament. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Nawrocki zdôraznil, že v štátnom rozpočte musia byť pre rodiny s deťmi zabezpečené finančné prostriedky. Ohlásený návrh zákona označil za plnenie svojich predvolebných sľubov a prisľúbil, že rovnaký prístup bude uplatňovať počas celého prezidentského mandátu.
Zároveň upozornil na demografickú krízu, ktorej čelí Poľsko. Podľa neho nie je výsledkom politiky konkrétnych strán, ale okrem iného dôsledkom tlaku liberálno-ľavicových ideológií, ktoré podľa jeho názoru odrádzajú ľudí od zakladania rodín.
Prezident zdôraznil, že nie je jeho úlohou hodnotiť rozhodnutia občanov, ktorí sa rozhodnú rodinu nezaložiť. Pripomenul, že každý má právo robiť vlastné životné rozhodnutia a čelí pritom rôznym okolnostiam. Dodal však, že štát musí podporovať všetkých, ktorí sa rozhodnú pre rodinný život alebo o ňom uvažujú.