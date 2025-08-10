Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

DRÁMA na rodinnej dovolenke! Svokor začal v bazéne topiť nevestu, odvážny čin jej dcéry (9): Šokujúce odhalenie

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Polk County Sheriff's Office, Facebook/Jas Jas, Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

SOLTERRA - Desivá dráma v bazéne. 62-ročný Mark Gibbon z Buckinghamshire bol obvinený z pokusu o vraždu po incidente, ktorý sa odohral počas rodinnej dovolenky v rezorte Solterra neďaleko Disneylandu na Floride. Gibbon údajne držal hlavu svojej nevesty, 33-ročnej kaderníčky Jasmine Wyld, pod vodou počas hádky o podmienky jeho závetu. Život matky sa snažila zachrániť 9-ročná Jasmine.

Podľa správy polície v Polk County, Gibbon opakovane potápal Jasmine pod hladinu bazéna, čo viedlo k tomu, že nemohla dýchať a obávala sa o svoj život. Situácia sa zhoršila natoľko, že do konfliktu musela zasiahnuť 9-ročná dcéra Jasmine, ktorá sa snažila svoju matku brániť. Informujú o tom noviny The Sun.

Jasmine Wyld s deťmi
Zobraziť galériu (3)
Jasmine Wyld s deťmi  (Zdroj: Facebook/Jas Jas)

Incident sa skončil až po tom, čo Jasmine zbadala dve susedky a požiadala ich o privolanie polície. Gibbon údajne prestal s útokom, keď sestry oznámili, že zavolali na políciu. Po príchode policajti Gibbona zadržali. Hoci Gibbon priznal, že Jasmine potápal pod vodu, tvrdil, že ju nechcel utopiť. Podľa jeho slov boli obaja pod vplyvom alkoholu a hádka eskalovala po tom, čo ho Jasmine údajne udrela. Jasmine, ktorá skočila do bazéna v snahe zabrániť Gibbonovi v utopení matky, utrpela pri incidente škrabance.

Mark Gibbon
Zobraziť galériu (3)
Mark Gibbon  (Zdroj: Polk County Sheriff's Office)

Šerif okresu Polk, Grady Judd, vyjadril nad incidentom znepokojenie a zdôraznil, že od návštevníkov sa očakáva slušné správanie. Gibbon bol vzatý do väzby v okresnej väznici Polk, kde čelí obvineniam z pokusu o vraždu druhého stupňa a z napadnutia. Jeho ďalšie súdne pojednávanie je naplánované na 9. septembra.

Na povrch vyplávali informácie, že svokor a nevesta tvoria pár. Podľa denníka The Sun údajne Gibbon aj 33-ročný Wyld pri policajnom výsluchu popreli, že by boli v romantickom vzťahu. Údajne sa ich na to pýtali, pretože vyšetrovatelia zisťovali, či išlo o potenciálne domáce násilie. Rodinný zdroj však pre MailOnline prezradil, že dvojica sa zblížila po rozchode so svojimi partnermi. Podľa zdroja sa medzi nimi čoskoro začal vzťah a teraz sú spolu už dva roky.

"Mark a Jasmine sa stretávajú už niekoľko rokov, ale nikdy to nepriznali. Pár toho spolu robí strašne veľa a párkrát do roka idú s deťmi na dovolenku. Pred dvoma rokmi odišli na Floridu a boli aj v Budapešti, kde zverejnila ich spoločné fotky ako páru," uviedol. Rodinný zdroj potvrdil, že syn Alex a Gibbon sa spolu nebavia. "Cíti hroznú zradu z toho, ako jeho otec nadviazal vzťah s matkou jeho dvoch detí," uviedol.

Mark Gibbon je známy ako technik osvetlenia, ktorý prevádzkuje vlastnú firmu MRG Lighting. Pracoval na hudobných videoklipoch pre umelcov ako Ed Sheeran, Sam Smith a Paloma Faith, ako aj na filmových a televíznych projektoch. Je tiež uvedený ako jediný riaditeľ kaderníckeho salónu Sage Hairdressing.

Viac o téme: Pokus o vražduFloridaJasmine WyldMark GibbonRodinný spor
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Krvavá bitka na pláži!
Krvavá bitka na pláži! Gruzínec so Slovákom mali napadnúť skupinu Severoafričanov, jedného dobodali
Zahraničné
ODHALENÁ identita dievčaťa (†3),
ODHALENÁ identita dievčaťa (†3), ktoré našli v piesku na pláži: DESIVÉ konanie zo strany matky, UTEKALA pred políciou
Zahraničné
Krvavá DRÁMA v Prahe!
Krvavá DRÁMA v Prahe! Žena mala pobodať svoju dcéru (15), následne sa pokúsila o samovraždu
Zahraničné
Podozrivého z nárazu do
Podozrivého z nárazu do davu v Los Angeles obžalovali z 37 pokusov o vraždu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

O Rebeccu Justh sa syn stará ako o kráľovnú: Sestre kúpil auto a mame? Fú, tá sa má!
O Rebeccu Justh sa syn stará ako o kráľovnú: Sestre kúpil auto a mame? Fú, tá sa má!
Prominenti
Dievča za milión po 21 rokoch: Takto dnes vyzerá... a stále za milión!
Dievča za milión po 21 rokoch: Takto dnes vyzerá... a stále za milión!
Prominenti
Večer horela v Bratislave opustená budova, nikto sa nezranil
Večer horela v Bratislave opustená budova, nikto sa nezranil
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Na Slovensku udreli prvé
Na Slovensku udreli prvé BÚRKY, prinášajú krúpy! Varovanie meteorológov, TU hrozia povodne
Domáce
Peter Pellegrini
Aljašský samit môže priniesť zlom pri riešení vojny na Ukrajine, uviedol Peter Pellegrini
Domáce
Polícia pátra
Polícia pátra po 45-ročnom Martinovi Mazúchovi: Naposledy bol videný v Pezinku
Domáce
Polícia intenzívne pátra po Martinovi Mazúchovi z Pezinka: Zmizol bez stopy
Polícia intenzívne pátra po Martinovi Mazúchovi z Pezinka: Zmizol bez stopy
Bratislava

Zahraničné

DRÁMA na rodinnej dovolenke!
DRÁMA na rodinnej dovolenke! Svokor začal v bazéne topiť nevestu, odvážny čin jej dcéry (9): Šokujúce odhalenie
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Obsadenie mesta Gazy: Podľa Netanjahua je to najlepší spôsob, ako ukončiť vojnu
Zahraničné
Miloš volal z Chorvátska
Miloš volal z Chorvátska domov: Keď mu prišiel účet za telefón, takmer OMDLEL
Zahraničné
Európa bije na poplach:
Európa bije na poplach: Izraelský plán obsadiť mesto Gaza prinesie katastrofu
Zahraničné

Prominenti

Módna prehliadka Fera Mikloška,
O Rebeccu Justh sa syn stará ako o kráľovnú: Sestre kúpil auto a mame? Fú, tá sa má!
Domáci prominenti
ZBITÁ hviezda Ruže sa
ZBITÁ hviezda Ruže sa vydala: Z monoklov ľudia OBVIŇOVALI jej terajšieho manžela!
Domáci prominenti
Chad Michael Murray
Filmová hviezda na SMRTEĽNEJ POSTELI: Stratil POLOVICU KRVI v tele... Už mu volali kňaza!
Zahraniční prominenti
Grape 2025, Kristína Svarinská
Známe tváre na festivale Grape: Svarinská šťastím bez seba a aha, s kým prišiel Fiki Sulík!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

8 odborných rád na
8 odborných rád na dlhý život: Akokoľvek nesexi sú, POMÁHAJÚ!
vysetrenie.sk
FOTO Polícia spolu s dobrovoľníkmi
Makarska vyhlásila vojnu vypočítavým turistom: FOTO Rezervácie miest osuškami už neprejdú!
Zaujímavosti
FOTO V súťaži o titul
Porota ocenila najškaredšieho psa na svete: FOTOGALÉRIA TENTO psík vyhral rozprávkovú výhru!
Zaujímavosti
FOTO Tajný život s tromi
Tajný život s tromi manželkami odhalila náhoda: FOTO Neuveríte s kým muž dorazil pred sudcu!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Počuli ste už o „puppy boome“? Z lásky ku psom rastie miliardový biznis a príležitosť pre investorov!
Počuli ste už o „puppy boome“? Z lásky ku psom rastie miliardový biznis a príležitosť pre investorov!
TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)
TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)
Máte tú správnu prácu? V týchto profesiách rastú v Európe platy najrýchlejšie!
Máte tú správnu prácu? V týchto profesiách rastú v Európe platy najrýchlejšie!
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

FC Košice – AS Trenčín: Online prenos z 3. kola Niké ligy
FC Košice – AS Trenčín: Online prenos z 3. kola Niké ligy
Niké liga
Obrovská dráma priniesla historický titul: Boj o prvú trofej v Anglicku rozhodli až penalty
Obrovská dráma priniesla historický titul: Boj o prvú trofej v Anglicku rozhodli až penalty
Premier League
Legendárny Nadal žiari šťastím: Antukový kráľ potešil fanúšikov najkrajšou správou
Legendárny Nadal žiari šťastím: Antukový kráľ potešil fanúšikov najkrajšou správou
ATP
VIDEO Dráma až do poslednej sekundy: Skvelá Chochlíková vybojovala pre Slovensko ďalší cenný kov!
VIDEO Dráma až do poslednej sekundy: Skvelá Chochlíková vybojovala pre Slovensko ďalší cenný kov!
Bojové športy

Auto-moto

REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
Zaujímavosti
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Ekonomika
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Zaujímavosti
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Živnostníci a SZČO: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. augusta 2025
Živnostníci a SZČO: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. augusta 2025
Podnikanie
Čo robia každé ráno úspešní ľudia? 7 tipov pre efektívny pracovný deň
Čo robia každé ráno úspešní ľudia? 7 tipov pre efektívny pracovný deň
Motivácia a produktivita
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Aké uhorky na zaváranie? Oplatí sa dodržať pár pravidiel
Aké uhorky na zaváranie? Oplatí sa dodržať pár pravidiel
Rady a tipy
Ako upiecť fašírky v rúre: Šťavnaté a bez kvapky oleja naviac
Ako upiecť fašírky v rúre: Šťavnaté a bez kvapky oleja naviac
Rady a tipy

Technológie

Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Veda a výskum
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Android
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
Veda a výskum
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
Bezpečnosť

Bývanie

Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu

Pre kutilov

Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Nábytok
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celé roky som sa naháňala za jedným mužom: Keď si ma konečne všimol, zistila som o ňom a sebe krutú pravdu
Sex a vzťahy
Celé roky som sa naháňala za jedným mužom: Keď si ma konečne všimol, zistila som o ňom a sebe krutú pravdu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
DRÁMA na rodinnej dovolenke!
Zahraničné
DRÁMA na rodinnej dovolenke! Svokor začal v bazéne topiť nevestu, odvážny čin jej dcéry (9): Šokujúce odhalenie
Miloš volal z Chorvátska
Zahraničné
Miloš volal z Chorvátska domov: Keď mu prišiel účet za telefón, takmer OMDLEL
Na Slovensku udreli prvé
Domáce
Na Slovensku udreli prvé BÚRKY, prinášajú krúpy! Varovanie meteorológov, TU hrozia povodne
Robert Fico
Zahraničné
Ukrajinská diplomacia OSTRO odsúdila Ficove slová: Jeho rétoriku označila za URÁŽLIVÚ! Okamžitá REAKCIA premiéra

Ďalšie zo Zoznamu