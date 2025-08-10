DRÁMA na rodinnej dovolenke! Svokor začal v bazéne topiť nevestu, odvážny čin jej dcéry (9): Šokujúce odhalenie

SOLTERRA - Desivá dráma v bazéne. 62-ročný Mark Gibbon z Buckinghamshire bol obvinený z pokusu o vraždu po incidente, ktorý sa odohral počas rodinnej dovolenky v rezorte Solterra neďaleko Disneylandu na Floride. Gibbon údajne držal hlavu svojej nevesty, 33-ročnej kaderníčky Jasmine Wyld, pod vodou počas hádky o podmienky jeho závetu. Život matky sa snažila zachrániť 9-ročná Jasmine.
Podľa správy polície v Polk County, Gibbon opakovane potápal Jasmine pod hladinu bazéna, čo viedlo k tomu, že nemohla dýchať a obávala sa o svoj život. Situácia sa zhoršila natoľko, že do konfliktu musela zasiahnuť 9-ročná dcéra Jasmine, ktorá sa snažila svoju matku brániť. Informujú o tom noviny The Sun.
Incident sa skončil až po tom, čo Jasmine zbadala dve susedky a požiadala ich o privolanie polície. Gibbon údajne prestal s útokom, keď sestry oznámili, že zavolali na políciu. Po príchode policajti Gibbona zadržali. Hoci Gibbon priznal, že Jasmine potápal pod vodu, tvrdil, že ju nechcel utopiť. Podľa jeho slov boli obaja pod vplyvom alkoholu a hádka eskalovala po tom, čo ho Jasmine údajne udrela. Jasmine, ktorá skočila do bazéna v snahe zabrániť Gibbonovi v utopení matky, utrpela pri incidente škrabance.
Šerif okresu Polk, Grady Judd, vyjadril nad incidentom znepokojenie a zdôraznil, že od návštevníkov sa očakáva slušné správanie. Gibbon bol vzatý do väzby v okresnej väznici Polk, kde čelí obvineniam z pokusu o vraždu druhého stupňa a z napadnutia. Jeho ďalšie súdne pojednávanie je naplánované na 9. septembra.
Na povrch vyplávali informácie, že svokor a nevesta tvoria pár. Podľa denníka The Sun údajne Gibbon aj 33-ročný Wyld pri policajnom výsluchu popreli, že by boli v romantickom vzťahu. Údajne sa ich na to pýtali, pretože vyšetrovatelia zisťovali, či išlo o potenciálne domáce násilie. Rodinný zdroj však pre MailOnline prezradil, že dvojica sa zblížila po rozchode so svojimi partnermi. Podľa zdroja sa medzi nimi čoskoro začal vzťah a teraz sú spolu už dva roky.
"Mark a Jasmine sa stretávajú už niekoľko rokov, ale nikdy to nepriznali. Pár toho spolu robí strašne veľa a párkrát do roka idú s deťmi na dovolenku. Pred dvoma rokmi odišli na Floridu a boli aj v Budapešti, kde zverejnila ich spoločné fotky ako páru," uviedol. Rodinný zdroj potvrdil, že syn Alex a Gibbon sa spolu nebavia. "Cíti hroznú zradu z toho, ako jeho otec nadviazal vzťah s matkou jeho dvoch detí," uviedol.
Mark Gibbon je známy ako technik osvetlenia, ktorý prevádzkuje vlastnú firmu MRG Lighting. Pracoval na hudobných videoklipoch pre umelcov ako Ed Sheeran, Sam Smith a Paloma Faith, ako aj na filmových a televíznych projektoch. Je tiež uvedený ako jediný riaditeľ kaderníckeho salónu Sage Hairdressing.