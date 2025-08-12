Dramatická milenecká scéna v Nitre, okoloidúci sledovali výjav ako z filmu! FOTO Žena vzala veci do vlastných rúk

NITRA - Mestskí policajti v Nitre riešili kuriózny prípad na Hornotabánskej ulici, ktorý by sa dal prirovnať k scénam z romantických filmov a seriálov. Žena po domácich nezhodách vyhadzovala z bytu na šiestom poschodí rôzne mužove predmety vrátane monitora a oblečenia. Okoloidúci chodci a vodiči, ktorí cez ulicu okolo bytovky prechádzali, sa tomu divadlu nestačili čudovať.
Nitrianski mestskí policajti dostali hlásenie o osobe, ktorá vyhadzuje rôzne predmety z okna bytu. Medzi vyhodenými vecami sa nachádzal počítačový monitor, oblečenie a ďalšie osobné predmety. Tieto veci dopadali na chodník a cestnú komunikáciu, čo podľa polície predstavovalo potenciálne nebezpečenstvo pre okoloidúcich.
Po príchode na miesto incidentu policajti okamžite zabezpečili chodník a cestnú komunikáciu, aby predišli prípadným zraneniam. "Hliadka sa presunula na šieste poschodie k bytu, z ktorého mali predmety pochádzať. Pred bytom, na chodbe, stál neznámy muž, následne sa otvoril dvere bytu, v ktorých stála žena. Žena policajtom uviedla, že muž pred dverami je jej partner a žiada ho, aby sa odsťahoval. Na miesto sa v tomto čase dostavila aj hliadka Policajného zboru," opisuje polícia.
Nakoniec, za prítomnosti oboch policajných hliadok, žena umožnila mužovi vstúpiť do bytu, aby si zobral svoje veci. Policajti dohliadali na situáciu, kým muž neopustil byt. Následne si muž pozbieral svoje veci, ktoré boli rozhádzané na ulici.