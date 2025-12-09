Ďalšia smutná správa z Kanárskych ostrovov: Počet obetí smrtiacej vlny rastie! Úrady tvrdia, že mala až 4 metre

MADRID - Prírodný bazén Isla Cangrejo pri Los Gigantes zasiahla v nedeľu popoludní približne štvormetrová vlna. Na mieste zahynuli dvaja občania Slovenska a dvaja Rumuni. Po jednej ďalšej osobe sa stále pátra.
Vlna vysoká ako dom zasiahla ľudí pri Isla Cangrejo
Pobrežie Tenerife zažilo v nedeľu po 16.00 h katastrofu. V okamihu, keď príliv kulminoval, sa na prírodný bazén Isla Cangrejo v obci Santiago del Teide prelomila vlna vysoká okolo štyroch metrov. Náraz bol taký silný, že ľudí stojacich pri bazéne zasiahol obrovský prúd vody a strhol ich do mora.
Záchranné orgány potvrdili, že incident nastal približne hodinu po pleamare, keď býva morská hladina najvyššia a vlny dosahujú najväčšiu silu.
Štyria mŕtvi: dvaja Slováci a dvaja Rumuni
Záchranári vytiahli z vody tri telá už bez známok života. Štvrtá osoba — žena, ktorú vrtuľník previezol do nemocnice — zomrela neskôr v noci. Miestne zdroje potvrdili, že medzi obeťami sú dvaja turisti zo Slovenska a dvaja občania Rumunska.
Po ďalšej nezvestnej osobe pátrajú tímy záchranárov už od nedeľného popoludnia.
Okrem obetí utrpela jedna osoba stredne vážne zranenia a bola prevezená do nemocnice Hospiten Sur. Viacerým ďalším ľuďom poskytli zdravotníci pomoc priamo na mieste — jednalo sa o ľahké poranenia, pomliaždeniny a údery spôsobené silou vlny.
More bolo extrémne rozbúrené
Kanárske ostrovy už od piatka varovali pred nebezpečnými pobrežnými javmi. Výstraha platila pre severné a západné oblasti El Hierra, La Palmy, Fuerteventury a Lanzarote a tiež pre severné pobrežia Grancanarie, La Gomery a Tenerife.
Miestne úrady upozorňovali, že vlny môžu dosahovať extrémne výšky — presne to sa v nedeľu aj potvrdilo.
Masívny zásah záchranárov: vrtuľníky, lode aj vodné skútre
Centrum tiesňového volania 112 prijalo hlásenie o 16.07 h. Na miesto okamžite vyrazili desiatky členov záchranných zložiek: vrtuľník a loď Salvamento Marítimo, ďalší vrtuľník jednotky GES, najmenej päť sanitiek SUC, tím plážových záchranárov s vodnými skútrami, hasiči z Tenerife, Guardia Civil aj miestna polícia.
Vrtuľník Salvamento Marítimo pritom vytiahol z mora jedného preživšieho a zároveň dopravil na pobrežie telo jednej z obetí. Záchranári na vodných skútroch našli ženu v zástave srdca, stabilizovali ju a letecky previezli do nemocnice — tam však, žiaľ, popoludní zomrela.
Hľadanie nezvestnej osoby pokračovalo aj v nočných hodinách, zatiaľ však bez výsledku.