Taliansku pevninu a Sicíliu spojí najdlhší visutý most sveta, prípravné práce začnú už toto leto

TALIANSKO - Talianska vláda dala zelenú výstavbe mosta, ktorý spojí taliansku pevninu s ostrovom Sicília. Prípravné práce by mohli začať už koncom leta a samotná výstavba by sa mala začať budúci rok, napísala dnes agentúra AP. Most cez Messinskú úžinu by mal byť najdlhším visutým mostom na svete.
