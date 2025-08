Brutálny útok psa v Česku: Agresívne zviera napadlo dvoch mužov! Jeden z nich ZOMREL

Jeden mu je po útoku psa v kritickom stave, (Zdroj: ZZS MSK)

KARVINÁ - V záhradkárskej oblasti v Karvinej došlo vo štvrtok k dramatickému incidentu. Pes tam brutálne napadol svojho majiteľa aj ďalšieho staršieho muža. Stav jedného z napadnutých bol natoľko vážny, že ho do nemocnice musel transportovať záchranársky vrtuľník. Žiaľ, zraneniam podľahol. Zákrok si vyžiadal aj zásah polície, ktorá musela psa usmrtiť.

Napadol dvoch mužov

Krátko pred poludním dostala polícia hlásenie o útoku psa v záhradkárskej kolónii v Karvinej. Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka aj záchranári. Po príchode na miesto našli dvoch pohryzených mužov – približne 60-ročného imobilného majiteľa psa a takmer 85-ročného seniora.

Agresorom bol kríženec nemeckého ovčiaka, ktorý aj po útoku zostal na pozemku a bránil záchranárom v prístupe k zraneným. Vzhľadom na nebezpečnosť situácie sa ho nepodarilo odchytiť, a preto ho policajti museli zastreliť, píše portál novinky.cz.

Záchranári bojovali s časom aj psom

„Keď sa záchranárom podarilo prebehnúť okolo agresívneho psa, ukryli sa so zranenými mužmi v jednej z miestností,“ opísala dramatickú situáciu hovorkyňa záchranárov Jana Šedovičová. Jeden z mužov mal podľa prvých informácií vážne zranenia v oblasti tváre.

Senior zraneniam podľahol

Zdravotníci zistili, že starší z mužov je v ohrození života. Utrpel početné tržné poranenia na rukách aj nohách a masívne krvácal. Na mieste mu aplikovali tlakové obväzy a zabezpečili podávanie liekov prostredníctvom intraoseálneho prístupu.

Lekár seniora uviedol do umelého spánku, zaintuboval ho a napojil na umelú pľúcnu ventiláciu. Následne bol prevezený do Nemocnice Karviná-Ráj a odtiaľ vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Ostrave. Tam ho prijali vo veľmi vážnom stave. Žiaľ, tam zraneniam podľahol.

Druhý muž skončil s ľahším zranením

Druhý zranený muž utrpel poranenie ruky, no bol celý čas pri vedomí a v stabilizovanom stave. Po ošetrení v karvinskej nemocnici bol prepustený do domácej starostlivosti.