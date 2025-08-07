Štátny zástupca obžaloval Okamuru a SPD z podnecovania k nenávisti

PRAHA - Štátny zástupca z Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 1 vo štvrtok podal obžalobu na českého opozičného poslanca Tomia Okamuru a jeho hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) za podnecovanie k nenávisti. Prípad sa týka kontroverzných plagátov z vlaňajšej kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu. Politikovi v prípade preukázania viny hrozia až tri roky väzenia. Na základe správy stanice ČT24 o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Obvodný štátny zástupca pre Prahu 1 Jan Lelek podľa servera iDNES.cz k obžalobe uviedol, že obsah plagátov vzbudzoval či posilňoval negatívne emócie nenávistného charakteru voči migrantom negroidnej rasy a rómskemu etniku na území ČR.
Hnutie SPD vlani v lete v rámci predvolebnej kampane priviezlo na Václavské námestie v Prahe rozmerný bilbord, na ktorom bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke. Dopĺňal ho slogan "Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu" a tiež "Stop migračnému paktu EÚ". Na inom plagáte boli rómske deti, ktoré fajčia cigarety, a pri nich nápis "Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku".
Polícia začala šéfa SPD stíhať vo februári tohto roka po tom, ako mu Poslanecká snemovňa odobrala poslaneckú imunitu. Proti obvineniu sa bránil s tým, že plagát nemal s rasizmom nič spoločné. Stíhanie spája s vládnou koalíciou, ktorá sa podľa neho snaží kriminalizovať opozičné názory a docieliť, aby SPD nekandidovala v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne.
To zopakoval aj vo štvrtok vo vysielaní stanice ČT24 s tým, že vláda sa podľa neho chce za každú cenu udržať pri moci. Ak by sa to stalo, podľa Okamuru hrozí, že do ČR budú nasťahovaní moslimskí a africkí nelegálni migranti. „Ja to, samozrejme, neodvolám, ten plagát je pravdivý. Ja chcem bezpečnú ČR,“ podotkol šéf SPD. Dodal, že on sám je proti rasizmu a na plagáte sú len fakty, takže o rasizmus nejde.
Zdôraznil, že podľa advokátov hnutia došlo k závažnému procesnému pochybeniu, pretože SPD doteraz nebolo vypočuté a navyše im podľa jeho slov ani nebolo doručené rozhodnutie štátneho zastupiteľstva. Za podnecovanie k nenávisti hrozia Okamurovi tri roky za mrežami, hnutiu SPD hrozí peňažitý trest či v krajnom prípade aj zákaz činnosti.