Vyzerá ako obyčajný list až kým sa nepohne: VIDEO Tento tvor vyvoláva u ľudí hrôzu! Uhádnete čo je to?

INDIA - V juhozápadnej Indii objavili pred desiatimi rokmi zvláštneho pavúka Eriovixia gryffindori, ktorý je na nerozoznanie od opadaného listu. Video jeho „odhalenia“ vyvolalo na internete paniku a stovky komentárov od vydesených ľudí.
V roku 2015 objavili v Indii nový druh pavúka, ktorý je na nerozoznanie od suchého listu. Niektoré veci je možno lepšie nevidieť – no toto video už teraz naháňa husiu kožu miliónom ľudí na internete, informuje LadBible. Takzvaný Eriovixia gryffindori na prvý pohľad vyzerá ako obyčajný list. Pravda je však oveľa zložitejšia. Na Reddite sa objavilo video s popisom: „Tento mŕtvy list, ktorý v skutočnosti nie je listom, je pavúk napodobňujúci list (Eriovixia gryffindori), objavený v roku 2015.“
Záznam ukazuje, ako niekto berie „list“ do ruky – a zrazu sa z neho vykľuje pavúk. Tento zvláštny druh bol objavený pred desiatimi rokmi v juhozápadných horách Indie. Vďaka tvaru a farbe pripomína triediaci klobúk z príbehov o Harrym Potterovi, podľa ktorého dostal aj svoje meno. „Hľadali sme v teréne, keď sme naň narazili,“ uviedol pre BBC Five Live výskumník Javed Ahmed. „Rozhodli sme sa ho pomenovať po triediacom klobúku.“ Listový vzhľad slúži pavúkovi ako maskovanie pred predátormi.
Nehumánna pochúťka: Ochrancovia práv zvierat chcú zakázať varenie živých desaťnožcov
Na sociálnych sieťach vyvolal hrôzu a odpor: „Povedzte si, čo chcete o Austrálii, ale naše pavúky sú aspoň úprimné!“, napísal jeden z komentujúcich. Iný dodal: „Je na mne? Mám pocit, že je na mne.“ Ďalší sa rozhodol radšej zrušiť všetky cestovateľské plány. Niektorí diskutujúci zároveň upozornili, že podobných, zatiaľ neobjavených druhov môže byť na svete obrovské množstvo. „Sú miesta, ktoré sa nikto nepokúša skúmať, a aj keby sa to robilo, ak by ste kopali na troch rôznych miestach v Amazónii, pravdepodobne by ste našli úplne odlišné druhy,“ dodal jeden z nich.