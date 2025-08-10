Porota ocenila najškaredšieho psa na svete: FOTOGALÉRIA TENTO psík vyhral rozprávkovú výhru!

Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

V súťaži o titul najškaredšieho psa na svete tento rok zvíťazila dvojročná bezsrstá fenka Petunia z Oregonu
V súťaži o titul najškaredšieho psa na svete tento rok zvíťazila dvojročná bezsrstá fenka Petunia z Oregonu (Zdroj: Profimedia.sk)
SANTA ROSA - V súťaži o titul najškaredšieho psa na svete tento rok zvíťazila dvojročná bezsrstá fenka Petunia z Oregonu. K víťazstvu jej pomohli krátke nohy, vypuklé oči a vrásčitá tvár, píše agentúra DPA.

Majiteľka psa Shannon Nymanová na pódiu s úsmevom prevzala finančnú odmenu vo výške 5000 dolárov (cca 4200 eur). Súťaž, ktorá sa každoročne koná v Kalifornii, oslavuje nezvyčajne vyzerajúce psy už takmer 50 rokov.

Na druhom mieste sa v piatok umiestnil päťročný mops Jinny Lu s nakrivo vyčnievajúcim jazykom a perlovým náhrdelníkom okolo krku. Majiteľka Michelle Gradyová sa môže radovať z výhry 3000 dolárov. Poppy, sedemročná fenka čínskeho chocholatého psa s holou pokožkou a niekoľkými bielymi chomáčkami srsti, získala tretie miesto. Jej vystúpenie bolo ocenené sumou 2000 dolárov.

Aby si psy zabezpečili miesto na stupňoch víťazov, museli sa predviesť na pódiu pred tlieskajúcim publikom. Skupina porotcov potom hlasovala o víťazoch, pričom do rozhodnutia zahrnuli vzhľad, osobnosť psa a reakciu publika.

Príležitosť vyhrať a ukázať svoju jedinečnú krásu majú psy bez zubov, s vyplazenými jazykmi, problémami so srsťou, chýbajúcimi očami, deformovanými nohami a ďalšími zvláštnosťami. Súťaž podporuje adopciu psov akéhokoľvek vzhľadu a veku namiesto kupovania zvierat od chovateľov. Mnohí súťažiaci sú zachránení psi, ktorí pochádzajú z útulkov alebo množiarní.

