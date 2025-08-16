Hororové zábery na VIDEU: Muža udupal slon! Chcel si s ním urobiť selfie

NAÍ DILLÍ - Chvíľa nerozvážnosti sa pre turistu v indickom štáte Karnátaka skončila bolestivo. Pokus o selfie so slonom vyústil do brutálneho útoku, ktorý zachytili svedkovia na video.
Na juhozápade Indie sa jeden turista rozhodol porušiť všetky pravidlá a priblížil sa k niekoľkotonovému slonovi, ktorý pokojne postával pri ceste v prírodnej rezervácii. Ako informuje Daily Mail, muž sa pokúsil so zvieraťom odfotiť, no blesk fotoaparátu ho zrejme vyľakal. Slon sa okamžite rozbehol a vzápätí nasledovala desivá scéna.
Útok zachytený na videu
Na zázname, ktorý sa od nedele šíri po internete, je vidieť, ako rozrušený slon prenasleduje muža bežiaceho po ceste. Ten zakopne, padne na zem a obor naň niekoľkokrát dupne. Potom sa za hlasitého trúbenia otočí a zmizne späť v džungli.
Podľa Indian Express turista zviera vyrušil, keď pri krajnici jedlo mrkvu. Napriek prísnym pravidlám, ktoré prikazujú pozorovať zver výlučne z vozidla, sa k nemu vydal pešo.
Dostal pokutu
Po útoku mal muž roztrhané oblečenie a utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Okrem toho mu miestne úrady udelili pokutu vo výške 25-tisíc rupií a prinútili ho natočiť video, v ktorom sa k porušeniu pravidiel priznáva.
„Nevedel som, že sa v rezervácii nesmiem približovať k zvieratám pešo,“ vysvetľoval muž svoj takmer tragický omyl pre Daily Mail.