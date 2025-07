Simonjanová v ruskej televízii (Zdroj: YouZube/screenshot)

„Vymazať Britániu z mapy, aby sme odstavili Nemecko“

Vladimir Solovjov, tvár ruskej štátnej propagandy, neváha hovoriť o konkrétnych cieľoch. Sarmat-rakety, Poseidon-torpéda, a jasný cieľ: Spojené kráľovstvo. Ak by padlo, Nemecko vraj stratí odvahu. „Vymažeme ich,“ znie jeho výrok ako z iného storočia. Simonjanová mu síce neodporuje, no tvrdí, že samotná hrozba jadrového konfliktu by mala stačiť. Západ je podľa nej „plný slabochov“, ktorých vystraší aj pohľad na malú dronovú hrozbu.

Tri scenáre: Boh, bomby a vnútorný rozklad

Simonjanová vo vysielaní predostrela tri možné vývojové línie vojny medzi Ruskom a NATO. Prvý scenár? Zázrak. Božie vnuknutie, vnútorný rozklad Západu, aký kedysi zastavil Tamerlana pred bránami Moskvy. „Otočil sa a odišiel,“ povedala šéfka RT s patetickým podtónom.

Druhá možnosť? Oveľa pravdepodobnejšia – jadrová eskalácia. Podľa nej je Západ závislý od vojnového konfliktu – zarába na zbrojárstve, tvorí pracovné miesta, tečú dane. „Prečo by prestali?“ pýta sa s chladnou logikou. Jediná vec, čo ich môže zastaviť, je strach z globálnej katastrofy.

Tretí scenár predstavuje plazivú, dlhodobú deštrukciu Ruska zvnútra. Západ vraj hrá na vyčerpanosť, na únava národa, ktorý by sa podľa Simonjanovej mohol znova rozpadnúť ako po páde cára či rozpade Sovietskeho zväzu. „Chcú, aby sme si sami odrezali ruky, no najradšej by nám sťali hlavu,“ varovala pred kamerami.

Kremeľská rétorika: Propaganda či predzvesť?

Solovjov šiel ešte ďalej. Nazval západnú politiku „delíriom“ a bez zábran tvrdil, že „Západ už Rusku vyhlásil vojnu“. Jeho slová dopĺňajú širší obraz – špičky ruskej propagandy sa už ani nesnažia maskovať agresívne ambície.

Či ide len o zastrašovanie alebo o skutočné zámery, zostáva nejasné. No jedno je isté – otvorená debata o útoku na členský štát NATO, a to so špecifikovanými zbraňami a taktikou, posúva informačnú vojnu do nebezpečnejšej dimenzie.

Záver: Ruská propaganda prešla do novej fázy. Hranice medzi fantáziou a hrozbou sa rozmazávajú a svet sleduje tieto výroky so stúpajúcim znepokojením. Nie je to len rétorika – je to výstraha.