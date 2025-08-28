MOSKVA – Známy ruský propagandista a pochlebovač Kremľa si tentoraz servítku pred ústa nedával, ani keď sa vyjadroval na adresu velenia Ruskej federácie. Podľa neho o veľkú chybu, ktorá sa navyše zopakovala už niekoľkokrát. Vo svojej relácii na ruskej štátnej televízii začal radiť ruským generálom, ako postupovať v prípade obrany.
V ruskej štátnej televízii Rossija-1 padli opäť veľmi útočné slová, no tentoraz nemierili na niektorú zo západných krajín, ale boli adresované ruskej armáde. Ich autorom bol známy propagandista Vladimir Solovjov, ktorý ostro kritizoval zabezpečenie domácej pôdy pred nepriateľom.
Kto nesie zodpovednosť?
Rusi musia podľa Solovjova vytvoriť systém obrany. Narážal tak na stále častejšie útoky dronov hlboko na ruskom území. Cieľom Kyjeva sú ropné rafinérie a ochromenie leteckej sily nepriateľa. "Bol som v Bielgorode a navštívil som aj Kursk. Situácia je veľmi znepokojujúca. Neustále tam dochádza k ostreľovaniu…"
Následne začal z tohto stavu viniť ruské úrady aj armádu, ktoré nevedia zabezpečiť bezpečnosť. "Kde sú organizačné zmeny, ktoré by vytvorili jednotný systém protivzdušnej obrany? Kde je systém, ktorý by pri útoku väčšieho počtu (ukrajinských) dronov zabezpečil, aby nedošlo ku kolapsu nášho letectva? Kto nesie zodpovednosť? Prečo im stále dovolíme útočiť na naše rafinérie? Je také ťazké ich ochrániť?"
Nie je benzín
Ukrajina mala podľa informácii agentúry Reuters vyradiť za poslednú dobu z prevádzky až 17 ruských rafinérii, čo predstavovalo kapacitu zhruba 1,1 milióna barelov ropy denne. V niekoľkých mestách sa ihneď začali tvoriť rady na čerpacích staniciach. A to je ten lepší príklad, pretože inde benzín už došiel.