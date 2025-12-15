Thajsko čakajú predčasné parlamentné voľby: Volebná komisia vypracovala podrobnosti

BANGKOK - Predčasné parlamentné voľby do Snemovne reprezentantov v Thajsku sa uskutočnia 8. februára. V pondelok to oznámila volebná komisia s tým, že politické strany musia nominovať svojich kandidátov na post premiéra do konca tohto roka. Informuje správa agentúry AFP.
„Volebná komisia dnes vypracovala podrobnosti volieb a navrhla komisárovi, ktorý súhlasil, že volebným dňom bude nedeľa 8. februára 2026,“ uviedla komisia vo svojom vyhlásení. Možnosť hlasovať v predstihu je naplánovaná na 1. februára. Informácia prišla po tom, ako thajský kráľ Mahá Vatčirálongkón minulý týždeň schválil žiadosť premiéra Anutina Čánvirakula o rozpustenie parlamentu.
Anutin sa stal premiérom v septembri po tom, čo ústavný súd odvolal jeho predchodkyňu Petongtán Šinavatrovú pre porušenie etických noriem. Anutinovi v septembri parlament vyslovil dôveru vďaka podpore hlavnej opozičnej Ľudovej strany výmenou za prísľub, že do štyroch mesiacov rozpustí parlament a zorganizuje referendum o vypracovaní novej ústavy zvoleným ústavodarným zhromaždením.
V piatok rozpustil parlament
V piatok rozpustil parlament, čím pripravil pôdu pre celoštátne voľby, ktoré sa podľa thajských zákonov musia konať 45 až 60 dní od rozpustenia parlamentu. Anutin bude zatiaľ stáť na čele dočasnej vlády s obmedzenými právomocami a nebude môcť schváliť ani nový rozpočet. Deje sa tak v čase obnovených ozbrojených potýčok s Kambodžou pri hraniciach oboch krajín, pri ktorých tento mesiac zahynulo najmenej 31 osôb a približne 800.000 ľudí museli v dôsledku bojov opustiť svoje domovy.