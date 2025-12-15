Škandál v Poľsku: Šéf bezpečnostného úradu údajne zamlčal lieky v dotazníku k previerke

VARŠAVA - Šéf prezidentského Úradu národnej bezpečnosti Slawomir Cenckiewicz podľa pondelkových zistení denníka Gazeta Wyborcza v dotazníku k bezpečnostnej previerke z roku 2021 neuviedol, že určitý čas užíval lieky pôsobiace na centrálny nervový systém, čo by mohlo byť dôvodom na neudelenie previerky. Previerka mu bola odobraná v roku 2024, ale o rok neskôr súd toto rozhodnutie zrušil. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa Gazety Wyborczej.
Wyborcza zdôraznila, že psychiatrická liečba nie je stigmou, ale jej zatajenie porušuje pravidlá pri získavaní prístupu k utajovaným informáciám. Autor článku Wojciech Czuchnowski uviedol, že nešlo o bežné analgetiká, ako tvrdil Cenckiewicz. Podľa Cenckiewicza ide o útok na jeho osobu zo strany tajných služieb ktoré odovzdávajú citlivé osobné údaje oponentom. Denník Rzeczpospolita už skôr informoval, že Cenckiewicz prišiel o previerku pre údajné zatajenie liekov, no podľa súdu nešlo o psychotropné látky. V auguste 2025 Varšavský správny súd zrušil rozhodnutie vojenskej kontrarozviedky SKW o odobratí previerky, avšak rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže kancelária premiéra Donalda Tuska sa voči nemu odvolala.
Na zverejnenie údajov reagovali viacerí predstavitelia opozície. Šéf Kancelárie prezidenta Pawel Szefernaker označil zverejnenie informácií o zdravotnom stave Cenckiewicza za narušenie zásad právneho štátu a zdôraznil, že ide o únik neverejných dokumentov. Predseda klubu strany Právo a spravodlivosť (PiS) Mariusz Blaszczak oznámil, že spolu s poslancom Andrzejom Šliwkom podajú trestné oznámenie na šéfa SKW Jaroslawa Strožyka. Hovorca ministra pre koordináciu tajných služieb Jacek Dobrzyňski reagoval, že ak niekto zamlčal údaje v dotazníku a následne obviňuje služby z úniku informácií, tak ide o manipuláciu.
Národná lekárska komora (NIL) vyzvala štátne orgány na okamžité prešetrenie úniku citlivých údajov a upozornila médiá na potrebu rešpektovať práva pacientov a ochranu lekárskeho tajomstva. Podľa právnej zástupkyne Cenckiewicza Alicje Kurekovej sú informácie získané redakciou neúplné a Cenckiewicz nesúhlasí so zverejňovaním údajov zo svojej súkromnej sféry vrátane zdravotného stavu. Advokátka pohrozila právnymi krokmi.