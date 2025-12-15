Chaos okolo energopomoci pokračuje: Systém, ktorý mal pomáhať, zatiaľ nefunguje!

BRATISLAVA – Domácnosti, ktoré čakali na zjednodušenie a spresnenie posudzovania nároku na energopomoc, si budú musieť ešte počkať. Štát totiž v poslednej chvíli odložil spustenie kľúčovej funkcie systému. Dôvodom má byť kybernetický útok a následné bezpečnostné opatrenia.
O zásadnej zmene v systéme energopomoci informoval rezort hospodárstva ešte začiatkom týždňa. Klientske centrá mali po novom vedieť preveriť konkrétnu situáciu každej domácnosti, navrhnúť riešenie a odporučiť ďalší postup. Mnohí ľudia si preto plánovali návštevu úradov už na dnešné dni.
Napokon sa však nič nemení. Ministerstvo hospodárstva pre portál Živé.sk potvrdilo, že nová funkcionalita systému sa spustí najskôr koncom týždňa. Rezort vysvetľuje meškanie bezpečnostným incidentom zo začiatku decembra. Po kybernetickom útoku muselo ministerstvo zaviesť dodatočné ochranné opatrenia, ktoré odporučila odborná skupina.
„Cieľom týchto opatrení je posilniť komponent kyberbezpečnosti v existujúcej komunikačnej infraštruktúre MH SR. Implementácia týchto opatrení spôsobila aj časové oneskorenie nasadzovania systému energopomoci pre klientske centrá a back-office MH SR,“ uviedlo ministerstvo. O presnom termíne spustenia má rezort informovať po dokončení všetkých bezpečnostných úprav.
Rezort hospodárstva už skôr ubezpečoval, že dáta potrebné na výpočet adresnej energopomoci neboli napadnuté, keďže sa nachádzajú v systémoch spravovaných Ministerstvom vnútra SR. Niektoré interné systémy však podľa ministerstva fungujú v obmedzenom režime, kým prebieha vyšetrovanie.
Klientske centrá fungujú po starom
Kým nová funkcionalita nie je dostupná, poradenské centrá na okresných úradoch budú aj naďalej poskytovať len základné informácie o energopomoci a zaznamenávať podnety od občanov. Individuálne preverenie nároku či výpočet tzv. bonity domácnosti zatiaľ možné nie je. Ľudia sa môžu obrátiť aj na infolinku 02/3300 3300, ktorá funguje v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.