To je hrdina! Austrálčania oceňujú odvahu muža, na pláži Bondi odvážne odzbrojil útočníka

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X)
SYDNEY - Predseda vlády austrálskeho štátu Nový Južný Wales Chris Minns v pondelok navštívil muža, ktorý v nedeľu odzbrojil jedného z páchateľov streľby na pláži Bondi v Sydney. Muž bol hospitalizovaný so strelným zranením. Premiér o tom informoval v príspevku na sieti X.

Štyridsaťtriročný Ahmed al Ahmed bol na sociálnych sieťach identifikovaný ako okoloidúci, ktorý sa skryl za zaparkovanými autami, potom zaútočil na jedného zo strelcov zozadu, vytrhol mu zbraň, otočil ju proti nemu a prinútil ho ustúpiť. Počas útoku bol pritom Ahmed niekoľkokrát postrelený a musel sa podrobiť operácii.

Ahmed je skutočný hrdina

„Ahmed je skutočný hrdina,“ napísal v pondelok na Facebooku premiér Minns, ktorý ho v nemocnici navštívil. Ocenil pritom, že statočnosť tohto muža pôvodom z Pakistanu nepochybne zachránila nespočetné množstvo životov, keď odzbrojil teroristu s veľkým osobným rizikom. „Niet pochýb o tom, že bez Ahmedovej nezištnej odvahy by bolo stratených oveľa viac životov,“ dodal premiér.

Bola zriadená finančná zbierka

Agentúra Reuters informovala, že pre Ahmeda na jeho zotavenie bola zriadená finančná zbierka, v ktorej sa za pár hodín vyzbieralo vyše milióna austrálskych dolárov (565.755 eur). Najväčším darcom bol miliardár, manažér hedgeového fondu Bill Ackman, ktorý prispel sumou 99.999 austrálskych dolárov (56.574 eur).Pred nemocnicou St George na sydneyskom predmestí Kogarah, kde sa Ahmed lieči, ľudia nosia kvety a pohľadnice, aby mu takto prejavili svoju vďaku a podporu.

Ahmedov otec v rozhovore pre štátnu televíziu ABC News uviedol, že jeho syn slúžil v polícii a „cíti povolanie brániť ľudí“.Streľba na pláži Bondi si vyžiadala 16 obetí na životoch vrátane jedného z dvojice útočníkov, oznámili austrálske orgány. Podľa polície sú obete vo veku desať až 87 rokov. V nemocnici zostáva 40 ľudí.

Incident sa odohral na pláži Bondi

Incident sa na pláži Bondi odohral v nedeľu okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok chanuka. Útočníkmi boli otec (50) a syn (24). Staršieho strelca sa polícii podarilo zastreliť, zatiaľ čo druhého zadržala. Polícia potvrdila, že 50-ročný útočník mal povolenie na držanie šiestich strelných zbraní. Streľbu vyšetrujú ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney.

Do vyšetrovania útoku v Austrálii sa zapája aj Francúzsko

Francúzska Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT) v pondelok oznámila, že začala vyšetrovanie v súvislosti s násilnou smrťou 27-ročného francúzskeho počítačového inžiniera Dana Elkayama, ktorý prišiel o život v nedeľu pri teroristickom útoku na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde.

Hlavným cieľom tohto vyšetrovania je umožniť obetiam a ich príbuzným, ktorí žijú vo Francúzsku, prístup k informáciám o stave vyšetrovania vedeného francúzskymi a austrálskymi justičnými orgánmi a zároveň poskytovať podporu, asistenciu alebo technickú expertízu austrálskym justičným orgánom. Streľba na pláži Bondi si vyžiadala 16 obetí na životoch vrátane jedného z dvojice útočníkov, oznámili austrálske orgány. Podľa polície sú obete vo veku desať až 87 rokov. Jedna z obetí je slovenského pôvodu. V nemocnici zostáva 40 ľudí.

