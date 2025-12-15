SIS spolupracuje so spravodajskými službami: Ľudia sa môžu cítiť bezpečne

BRATISLAVA - Slovenská informačná služba (SIS) spolupracuje so spravodajskými službami a zabezpečuje spravodajskú ochranu Slovenska tak, aby sa občania cítili bezpečne aj v období vianočných sviatkov. Informovala o tom SIS, ktorá upozorňuje na posledné prípady vo svete pri útokoch tzv. osamelých vlkov.
Hovorkyňa SIS Natália Holubová pripomenula, že hrozbu teroristických útokov a násilných incidentov počas hromadných podujatí, akými sú napríklad vianočné trhy, nie je možné s istotou vylúčiť v žiadnej krajine. Poukázala pritom na zraniteľnosť davu a anonymitu útočníka minimálne do začiatku útoku, rovnako i na motiváciu, ktorú pre útočníkov - jednotlivcov predstavuje náboženský a spoločenský rozmer podujatí.
Spravodajská ochrana Slovenska
„Tieto útoky môžu brať ako sebaprezentáciu, od ktorej očakávajú svetovú medializáciu, alebo uznanie od globálnych teroristických organizácií, dokonca môže ísť až o súčasť rivality medzi najaktívnejšími teroristickými skupinami," upozornila. Uistila, že SIS, i s prihliadnutím na tragické udalosti v zahraničí, situáciu neustále monitoruje a realizuje bezpečnostné opatrenia. „V spolupráci so spravodajskými službami zabezpečujeme spravodajskú ochranu Slovenska aj počas sviatočných dní tak, aby sa občania cítili bezpečne a naplno prežili najpokojnejšie dni v roku," zdôraznila hovorkyňa SIS.