Horor na hlavnej stanici: Ženu (33) znásilnili štyria muži za bieleho dňa, takúto akčnú policajnú raziu nečakali!

Policajná razia sa týkala znásilnenia 33-ročnej ženy pri hlavnej stanici v Prahe. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová, gettyimages.com, policie.gov.cz)

PRAHA - Jej snom bolo uplatniť sa vo veľkom meste, získať prácu a naštartovať svoj nový život a budúcu kariéru. Namiesto toho dostala len doživotné poníženie, traumu a zážitok, ktorý nechce zažiť žiadna osoba. Reč je o žene vo veku 33 rokov, ktorá sa do Prahy prišla pracovne angažovať. Jej kroky však skrížila štvorica mladých mužov, ktorí ju do posledného znásilnili, a to za bieleho dňa neďaleko pražskej hlavnej vlakovej stanice! Neuveriteľný zločin potrestali o niekoľko dní policajné zložky, ktoré štvoricu vypátrali a skončili v celách predbežného zadržania. Za ohavný skutok im roky basy!