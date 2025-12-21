Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Čaká Európu pohodlnejšie cestovanie? TOTO vyjadrenie čoskoro rozhodne o osude každého pasažiera!

Nízkonákladové spoločnosti v Európe schytali kritiku za zmeny cien poplatkov batožiny. Publikácia "Which?" po preskúmaní uviedla, že dopravcovia účtujú oveľa vyššie ceny, ako uvádzajú na ich stránkach.

Všetky tri spoločnosti – Ryanair, Wizz Air a easyJet uviedli, že ich cenová politika je transparentná. Ide však o problém, ktorému čelí celá Európa a začiatkom leta o ňom prebiehali intenzívne diskusie aj v Európskom parlamente.

(Ne)férová politika?

V prípade easyJet boli ceny inzerované od 5,99 libier, no v skutočnosti začínali až na 30 librách. Spoločnosť nevyhovela žiadosti zaslania podrobností od "Which?", kde batožina stála menej ako 10 libier. EasyJet uviedol, že viac ako polovica batožiny bola k dispozícii za menej ako 26 libier. Wizz Air mal poplatok na úrovni 33 eur, avšak spoločnosť ich inzerovala v rozmedzí od 10 eur. Dopravca sa ohradil a uviedol, že zistenia "Which?" sú zavádzajúce. Ryanair uvádza cenu 12 libier, ale zo 600 letov iba dva súhlasili s cenou. Okrem toho, zvyšné ponuky boli priemerne okolo 20 libier. "Ryanair prevádzkuje mesačne cez 100 000 letov, takže váš prieskum na 600 letov je príliš malý na to, aby bol presný," reagovala spoločnosť na výsledky publikácie. 

Čaká Európu pohodlnejšie cestovanie?
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Je dôležite si uvedomiť, že príplatky za príručnú a podanú batožinu sú pre tieto spoločnosti jedným z hlavných príjmov. V prípade Ryanairu a easyJetu sú tieto zdroje tak dôležité, že následne platia gate agentom provízie za to, ak si všimnú niekoho, kto nesie nadrozmernú batožinu. Aktuálne je výška provízie u esyJet 1,20 libry a u Ryanair 2,50 eur, čo sa však môže čoskoro zmeniť. 

Na pôde Europarlamentu prebiehajú intenzívne diskusie o batožinách

Zástupcovia europarlamentu otvorili počas leta diskusiu o jednotnom pravidle batožín leteckých spoločností. Hlavnou myšlienkou je, aby si každý bez ohľadu na spoločnosť mohol zobrať ešte jednu extra príručnú batožinu bez príplatku.  Ryanair však vyjadril obavy, že v tomto prípade bude musieť zvýšiť ceny leteniek, aby tieto zmeny nadobudli efektívnosť. 

