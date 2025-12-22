Pečie celé Slovensko pozná svoju VÍŤAZKU: Do šou sa dostala až na DRUHÝ POKUS!

BRATISLAVA - V nedeľu večer verejnoprávna STVR odvysielala veľké finále 5. série pekárskej šou Pečie celé Slovensko. Po náročných týždňoch plných technických či kreatívnych výziev sa v poslednom kole stretla najšikovnejšia trojica. No a meno celkovej víťazky, ktorá si odniesla titul Majster pekár, je už známe. Do šou sa pritom dostala až na druhý pokus!
ŠOK vo FINÁLE Pečie celé Slovensko: TOTO tu ešte nebolo... Nechápali ani moderátori!
Vo veľkom finále trojica amatérskych pekárok - Lenka, Janka a Viki - piekli dobroty na silvestrovský stôl. V osobnej výzve pripravili kanapky, v technickej sa popasovali s receptom na ikonický rez Opera a v kreatívnej výzve predviedli torty so svetelnými a pyrotechnickými efektami. No a meno najlepšej pekárky 5 série je už známe - Titul Majster pekár si odniesla Janka.
Zaujímavosťou pritom je, že do šou sa jej podarilo prebojovať až na druhý pokus. „Stať sa Majsterkou pekárkou piatej série by bol splnený sen. Ja som sa hlásila už do 4. série a teraz chápem, že nebol ešte môj čas. Možno inšpirujem aj iných a ukážem, že ak sa človek nevzdáva, tak to dokáže dotiahnuť až do úspešného konca, aj keď to v jednom ročníku nevyjde, v tom druhom môžete zahviezdiť,“ vyjadrila sa ešte na začiatku šou súťažiaca.
No a čím presvedčila porotkyne? „Janka je umelecký človek. Takže Janka je kreatívny človek, je veľmi kreatívna a tvorivá, vie si nakresliť konštrukcie, ona je top,“ vyjadrila sa Natacha Pacal. „Už na prvý kasting priniesla krásnu tortu. Teda na jej prvý kasting, ale nezmestila sa vtedy do finálovej dvanástky. Až druhý kasting bol ten šťastný a tam doniesla tak isto, dodnes si pamätám, nádhernú tortu, kde bol vymodelovaný režisér, ja, porotkyne a viezli sme sa jej autíčkom,“ zaspomínala si Natacha. Víťazke gratulujeme!
VIDEO: Vypočujte si rozhovor s odbornou garantkou šou Pečie celé Slovensko Natachou Pacal o víťazke 5. série.
