Kórea chce hradiť liečbu plešatosti zo zdravotného poistenia: Pre mladých ľudí ide o otázku prežitia

SOUL - Juhokórejský prezident I Če-mjong nariadil svojej vláde, aby zvážila rozšírenie verejného zdravotného poistenia o liečbu vypadávania vlasov, s argumentom, že plešatosť sa pre mladých ľudí stala skôr "otázkou prežitia" ako kozmetickým problémom. Informoval o tom spravodajský server The Guardian.
Tento návrh, ktorý vyvolal vlnu kritiky zo strany lekárov, ako aj kórejských konzervatívnych kruhov, by rozšíril doterajšiu hradenú liečbu vypadávania vlasov, ktorá je obmedzená len na niektoré zdravotné príčiny, ako je napríklad alopécia. Väčšina liečebných postupov bežnej mužskej i ženskej plešatosti zostáva z poistenia vylúčená. Južná Kórea prevádzkuje univerzálny systém poistenia financovaný z poistného, ktoré sa vypočítava na základe príjmu. "Niektorí mladí ľudia môžu mať pocit, že to nie je fér, keď platia zdravotné poistenie a nič z neho nemajú," povedal Aj Če-mjong. Prezidentov návrh odráža silný kultúrny dôraz, ktorý Južná Kórea kladie na fyzický vzhľad. Prieskum, ktorý sa uskutočnil medzi mladými dospelými v roku 2024, zistil, že 98 percent respondentov verí, že atraktívni ľudia majú spoločenské výhody.
Obľúbené sú šampóny proti vypadávaniu vlasov
Kultúrny tlak je obzvlášť silný v prípade žien, ktoré čelia prísnym očakávaniam ohľadom líčenia, starostlivosti o pleť a tvaru tela. U mužov sa o tejto otázke diskutuje menej otvorene, no niektorí muži, ktorým začnú ustupovať vlasy, si radšej pestujú "prehadzovačky", alebo podstupujú nákladné zákroky, ako je transplantácia vlasových korienkov, dodal The Guardian. Trh s liečbou vypadávania vlasov v Južnej Kórei mal v roku 2024 hodnotu približne 188 miliárd wonov. Podľa niektorých odhadov trpí vypadávaním vlasov asi pätina z viac ako 51 miliónov Južnej Kórey.
Obzvlášť obľúbené sú šampóny proti vypadávaniu vlasov, aj keď v minulých rokoch sa niektoré produkty stretli s kritikou, že sľubujú väčší účinok, ako je pravda. Načasovanie prezidentovho návrhu nebolo príliš šťastné, píše The Guardian. Juhokórejský systém zdravotného poistenia čelí rastúcemu finančnému tlaku a nedávne interné prognózy naznačujú, že by v roku 2026 mohol čeliť deficitu vo výške až 4,1 bilióna wonov. Vplyvná Kórejská lekárska asociácia uviedla, že by bolo lepšie dať prednosť pokrytiu nákladov na liečbu rakoviny a iných závažných ochorení namiesto investovania finančných prostriedkov zo zdravotného poistenia do liečby vypadávania vlasov.