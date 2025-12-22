Skočte si na predvianočný nákup: Nový Kaufland v Trnave je už otvorený

Ešte pohodlnejšie a rýchlejšie, tak sa od minulého štvrtka nakupuje v Trnave. Široký sortiment potravín za výhodné ceny nájdete v najnovšej predajni Kauflandu. Do Vianoc ostáva ešte pár dní, stále to stíhate!
Od 18. decembra 2025 má Trnava ďalšiu skvelú lokalitu na vaše pohodlnejšie nákupy, už štvrtú trnavskú predajňu nájdete v blízkosti Bratislavskej ulice. Čo vás v nej čaká? Okrem iného aj priestranné vonkajšie i vnútorné parkovisko, kde zaparkuje viac ako 240 áut. Okrem rýchleho a pohodlného parkovania sa môžete spoľahnúť, že za svoj nákup zaplatíte raz-dva. Na výber máte 6 klasických a 10 samoobslužných pokladníc s platbou v hotovosti i kartou, využiť môžete aj K-SCAN.
„Obdobie pred Vianocami býva zväčša sprevádzané vyššou mierou stresu, aj preto nás teší, že obyvateľom Trnavy môžeme ponúknuť ďalšiu možnosť na rýchle, pohodlné a výhodné nákupy. Široký sortiment obľúbených potravín, dobrá dopravná dostupnosť, moderné technológie a ekologické riešenia patria do našej štandardnej výbavy, aj vďaka nim sa nákupy pod našou strechou vždy oplatia,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Všetko pod jednou strechou a ešte čosi navyše
Najprv vás poteší čerstvé ovocie a zelenina rovno pri vchode do predajne, aby ste na dopĺňanie vlákniny a vitamínov určite nezabudli. K osvedčenej klasike patria aj voňavá pekáreň a chladený pult s mäsom, údeninami, syrmi, šalátmi a lahôdkami. Novinkou v tejto prevádzke je predaj čerstvého sushi v špeciálnom stánku, obľúbená zastávka nakupujúcich nielen počas obedovej pauzy.
Čo ešte? Na predajnej ploche väčšej ako tri telocvične nájdete viac ako 1 700 výrobkov K-Classic, značky, ktorá aj tento rok získala prvenstvo medzi najdôveryhodnejšími značkami u nás. V regáloch nechýbajú ďalšie výrobky pod privátnymi značkami K-Bio, K-Favourites, K-Free, K-take it veggie, K-Z lásky k tradícii a iné. Jednoducho všetko, čo potrebujete, za ceny, ktoré vás potešia. A to po celý rok.
Predajňa ohľaduplná voči prírode
Jej priestory sú chladené alebo vykurované svojpomocne. Využívajú na to odpadové teplo z chladiacich systémov a tepelného čerpadla. Na parkovisku bolo použitých až 130 m2 recyklovanej dlažby, a tiež retenčná dlažba. Trnavčania ju ocenia najmä pri letných horúčavách a prívalových dažďoch. Nechýba ani parkovací dom so zelenou fasádou, vegetačná strecha umiestnená na vrchu predajne znižuje hluk a pomáha mestám vyrovnávať sa s horúčavami.
Pri predajni môžete využiť stojany na bicykle, nabíjačky pre elektromobily a zberné automaty na PET fľaše, plechovky a sklo. Aby ste na životné prostredie mysleli pri každom jednom nákupe.
Na Kaufland sa môžete spoľahnúť už 25 rokov
Pod červenou strechou aj dnes veria, že spokojné nákupy si vyžadujú ľudský prístup. Skúsený personál vám s blokovaním rád pomôže. Kaufland sa nespolieha výlučne na samoobslužné pokladnice a ponúka možnosť využitia šiestich klasických pokladníc. Pri platení nezabudnite využiť aj Kaufland Card. Ak máte pred sebou väčší nákup, nechce sa vám jazdiť ďaleko a potrebujete istotu, že zoženiete všetko z vášho nákupného zoznamu, určite sa zastavte. Dobrú adresu na výhodný predvianočný nákup už predsa poznáte.
-reklamná správa -