Víťazka markizáckej šou po BRUTÁLNOM ÚTOKU susedky: Stačilo... Situáciu vyriešila RADIKÁLNE!

BRATISLAVA - Koncom októbra sa víťazka tretej série šou Love Island Majka Glatzová (29) stala obeťou surového útoku. Po prechádzke so psíkom ju na schodoch napadla susedka a blondínka skončila dobitá a s vytrhanými vlasmi. Uplynuli odvtedy necelé dva mesiace a strach markizáčku prinútil vyriešiť situáciu radikálne!
FOTO Víťazka markizáckej šou sa BOJÍ O ŽIVOT: Skončila DOBITÁ a s vytrhanými vlasmi! Prosím, pomôžte
Incident sa stal koncom októbra v podvečerných hodinách na schodisku bytovky, kde Majka žila. „Keby niet mamky a susedov, tak už tu asi nie som. Napadla ma suseda (neskôr aj mamku a psa) a skončila som dobitá s vytrhanými vlasmi. Neviem, ako mám teraz vôbec vychádzať z domu a fungovať, keď sa toto celé stalo u nás na schodisku. Vie mi niekto s tým prosím pomôcť?“ informovala vtedy na sociálnej sieti Instagram.
Takto vyzerá po brutálnom útoku susedky: Víťazka markizáckej šou ukázala FOTO po incidente!
Pridala aj fotku spred polície a priznala, že sa bojí o svoj život, ale aj o život svojej mamy a psa. „Takéto veci sa nemôžu diať bez nijakých následkov. Neviem, čo ma čaká dnes, ale ďakujem každému, kto mi napísal a zaujíma sa. Som ok, žijem, ale bojím sa o život a mamku a psa a neviem ani ako to riešiť,“ dodala vtedy Majka. Či situáciu polícia nejako riešila, blondínka neprezradila, no najnovšie odhalila, že sa rozhodla nečakať a problém vyriešila radikálne.
„Dám ti najlepšiu životnú radu. Odíď zo vzťahu, ktorý ti viac berie ako dáva. Z práce, ktorá ťa nenapĺňa alebo z miesta, kde sa už viac necítiš bezpečne. Pretože toto je moja galéria za posledný mesiac a toto je moja galéria od momentu, kedy som sa rozhodla odísť. Niekedy stačí tak málo, aby sme si uvedomili, že práve vtedy sme si vybrali nový a lepší začiatok,“ hovorí vo videu, ktoré zachytáva, ako si balí veci.
Je teda zjavné, že sa rozhodla z bytovky, v ktorej sa kvôli susedke necítila bezpečne, odsťahovať. „A vieš čo je na tom to vtipné? Keď sa ti niekto snaží ublížiť, väčšinou tým ublíži len sám sebe. Karma má totiž ten najlepší timing. Ver mi. A potom pochopíš, že všetko, čo ťa malo zastaviť, ťa posunulo vpred. Bez hnevu a bez potreby niečo dokazovať. Len s istotou, že si presne tam, kde máš práve byť,“ hovorí ďalej. „...a týmto uzatváram najnepochopiteľnejšiu kapitolu tohto roka a už sa neviem dočkať, ako vstúpim do toho nového bez slzáka v kapse,“ dodala a prezradila, že sa presťahovala do Bratislavy.
No a agresívna susedka? Tá si nenechala ujsť príležitosť si do bývalej missky "kopnúť" ešte naposledy. „Psychopatka ešte kričala pred odchodom, že ešte raz ma uvidí, tak ma zabije, takže si ani neviete predstaviť tú radosť, keď som odtiaľ odchádzala a ja len dúfam, že tie 2 ksichty už nikdy v živote neuvidím. A teraz mi môže tak jedine vyliezť na hrb a to je pre ňu najväčšie utrpenie,“ prezradila Majka.
