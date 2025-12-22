Vodiči, pozor: Na Donovaloch aj Šturci padajú na cestu kamene

BRATISLAVA - Na horskom priechode Donovaly od 28. do 29. kilometra padajú kamene. Skaly padajú aj na horskom priechode Šturec od šiesteho do 13. kilometra. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Na poľadovicu na cestách si treba dávať pozor na horských priechodoch Látky-Prašivá a Vrchslatina a v lokalitách Krupina, Liptov a Orava. „Hmla znižuje dohľadnosť na 50 až 100 metrov hlavne v severnej polovici stredného a východného Slovenska a Východoslovenskej nížine,“ skonštatovala správa ciest.
Tvrdí, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy, vozovky sú prevažne vlhké až mokré, miestami suché. Horské priechody sú podľa SSC taktiež zjazdné, ich povrch je vlhký až mokrý.