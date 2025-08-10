Súd v africkom Čade odsúdil vodcu opozície: Ide na 20 rokov do väzenia

N'DJAMENA - Súd v africkom Čade v sobotu odsúdil bývalého premiéra a súčasného opozičného vodcu Succesa Masru na 20 rokov väzenia za nenávistné prejavy, xenofóbiu a podnecovanie k násiliu, ktoré v máji viedlo k masakru 42 ľudí. Okrem toho dostal pokutu vo výške 1,5 milióna eur. Informovala o tom agentúra AFP.
Obete najmä ženy a deti
Väčšinu obetí masakru v Mandakau na juhozápade Čadu predstavovali ženy a deti. Masrov advokát s verdiktom nesúhlasil tvrdiac, že expremiéra odsúdili bez dôkazov a iba na základe dohadov. Masru zadržala polícia dva dni po májovom masakre a obvinila ho z podnecovania nenávisti, zo vzbury, založenia ozbrojenej zločineckej skupiny, spolupáchateľstve pri vražde, podpaľačstve a zneuctení hrobov. Okrem neho sa pred súd postavilo ďalších 70 ľudí obvinených v súvislosti s masakrou.
Podľa AFP pochádza Masra z južného Čadu a je populárny u miestneho prevažne kresťanského a animistického obyvateľstva. Tieto spoločenské skupiny sa cítia byť marginalizované zo strany prevažne moslimského režimu, ktorý vládne v hlavnom meste N'Djamena.