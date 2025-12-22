Stránkové hodiny policajných oddelení budú skrátené: Kto si nepostráži čas, nevybaví nič!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Martin Baumann)
BRATISLAVA - Stránkové hodiny na oddeleniach dokladov, dopravných inšpektorátoch a v klientskych centrách Ministerstva vnútra SR budú 31. decembra skrátené. Pracoviská budú otvorené od 8.00 do 12.00 h. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Odporúčame občanom, aby si vybavenie dokladov a žiadosti súvisiace s evidenciou vozidiel naplánovali s dostatočným predstihom,“ uviedli policajti.
Informácie o stránkových dňoch a hodinách sú dostupné aj na webovej stránke príslušného krajského riaditeľstva Policajného zboru.