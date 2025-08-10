Dovolenka pri mori sa pre ženu (22) zmenila na NOČNÚ MORU! Pokus o znásilnenie za bieleho dňa

MADRID - Dovolenka na Tenerife sa pre 22-ročnú Britku zmenila na horor. 16-ročný mladík, taktiež z Británie, sa ju v hoteli počas dňa pokúsil znásilniť. Prišiel až k dverám jej izby, kde sa jej chcel zmocniť. Žena sa bránila a kričala, po čom nakoniec útočník utiekol. Polícia ho neskôr dolapila a sudca ho umiestnil do nápravného zariadenia pre mladistvých.
Španielska polícia zatkla 16-ročného britského turistu na ostrove Tenerife pre podozrenie z pokusu o znásilnenie britskej dovolenkárky v jej hoteli. Informovali o tom britské noviny Daily Mail. Tínedžer, ktorý pricestoval na ostrov so svojou rodinou, bol ubytovaný v letovisku Playa de Las Americas.
Podľa obvinení sa pokúsil vniknúť do izby 22-ročnej ženy, ktorá bývala v susednom hoteli, a násilím sa jej zmocniť. Žena sa bránila, kričala a podarilo sa jej zabrániť útočníkovi, aby za sebou zatvoril dvere. Ten následne reagoval útekom z miesta činu. Incident sa mal odohrať 31. júla okolo 15:00 počas rušných denných hodín.
Vďaka bezpečnostným kamerám ho rýchlo dolapili
Jeden zo zdrojov uviedol, že kamerové záznamy, ktoré polícia získala, ukázali, že tento mladík sa na ženu zameral ihneď po tom, čo vstúpil do hotela. Bezpečnostné kamery umožnili policajtom rekonštruovať udalosti toho dňa a sledovať pohyby podozrivého, čo viedlo k jeho lokalizácii a zatknutiu pri bazéne neďalekého hotela, kde bol ubytovaný so svojou rodinou. Mladík bol odovzdaný sudcovi pre mladistvých.
Po predvedení pred súd pre mladistvých bol obvinený umiestnený do nápravného zariadenia pre mladistvých a má zakázané opustiť Španielsko, kým prebieha vyšetrovanie. Hovorca španielskej národnej polície na Tenerife potvrdil, že rýchly zásah policajtov viedol k jeho rýchlemu vypátraniu a zatknutiu, čím sa zabránilo možnosti ďalších útokov.