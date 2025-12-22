Antentát v Moskve: Zomrel armádny generál! Do auta mu mali nastražiť bombu

MOSKVA - Pri výbuchu bomby nastraženej v aute na juhu Moskvy v pondelok zomrel generálporučík Fanil Sarvarov. Jednou z vyšetrovacích verzií atentátu je, že bombu do jeho auta nastražili ukrajinské bezpečnostné služby, píše agentúra AP, Reuters a AFP.
Sarvarov (56) bol vedúci riaditeľstva operačného výcviku generálneho štábu ruskej armády a v pondelok ráno okolo 07.00 h miestneho času (05.00 h SEČ) smeroval do práce vo svojom osobnom automobile Kia Sorento. Niekoľko sekúnd po naštartovaní vybuchlo. V súvislosti s incidentom bolo začaté trestné stíhanie.
Podľa hovorkyne Vyšetrovacieho výboru (Sledkom) Svetlany Petrenkovej zomrel Sarvarov na následky výbuchu a vyšetrovatelia pracujú s viacerými verziami incidentu vrátane zodpovednosti ukrajinských bezpečnostných služieb.