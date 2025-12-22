MIMORIADNY ONLINE Ruský prístav v plameňoch! Ukrajinské drony zasiahli dve plavidlá, tvrdí Rusko

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinský dronový útok v noci na dnes poškodil dve plavidlá a dve kotviská v prístave v ruskom Krasnodarskom kraji. Uviedol to tamojší krízový štáb, podľa ktorého v prístave vypuklo niekoľko požiarov, ktoré sa snažia zlikvidovať hasiči.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:30 Rozhovory amerických a ruských predstaviteľov z posledných dvoch dní boli produktívne a konštruktívne, pokiaľ ide o napredovanie mierového plánu prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu. Uviedol to v nedeľu osobitný vyslanec USA Steve Witkoff, informuje agentúra Reuters.
6:28 Ukrajinská delegácia uskutočnila počas uplynulých troch dní strávených na Floride sériu produktívnych a konštruktívnych rokovaní s americkými a európskymi partnermi o ukončení vojny s Ruskom. Na platforme Telegram to v nedeľu uviedol vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov. Jeho vyhlásenie zdieľal aj Steve Witkoff, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovali o tom agentúra AFP a denník Ukrajinska pravda.
Rozhoreli sa požiare
Nešpecifikovaný počet ukrajinských bezpilotných lietadiel podľa vyjadrenia kraja poškodil časť prístavu v obci Volna v Tymrjuckom okrese tejto oblasti na juhozápade Ruska. V prístave sa na zasiahnutých miestach rozhoreli požiare, ktorých rozsah je medzi 1000 a 1500 štvorcovými metrami. O aké plavidlá ide a aký je stupeň ich poškodenia, to kraj neuviedol.
Ukrajina sa už štvrtým rokom bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Ukrajinské údery sa zameriavajú najmä na ruské vojenské objekty a na energetické a priemyselné zariadenia. Kyjev uvádza, že tak chce obmedziť bojaschopnosť Moskvy a oslabiť jej možnosti financovať vojnu peniazmi z predaja ropy a plynu. Pri nedávnych útokoch napríklad Ukrajina podľa informácií z tajnej služby SBU zasiahla ropný tanker z takzvanej ruskej tieňovej flotily či ruskú ponorku.