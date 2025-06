Odvolací súd Trumpovi ponechal kontrolu nad Kalifornskou národnou gardou

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo Jae Hong)

LOS ANGELES - Odvolací súd v piatok ráno rozhodol ponechať prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi kontrolu nad príslušníkmi Kalifornskej národnej gardy, ktorých nasadil do Los Angeles po protimigračných protestoch. Zrušil tak rozsudok nižšieho súdu, ktorý minulý týždeň nariadil vrátiť kontrolu nad gardou späť do rúk kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. Informuje o tom agentúra AP.

Rozhodnutie vydal trojčlenný senát. Počas utorňajších ústnych vyjadrení všetci traja sudcovia naznačili, že prezident má v rámci predmetného federálneho zákona širokú voľnosť a súdy by sa mali zdráhať do tejto právomoci zasahovať. Prípad by mohol mať širšie dôsledky na právomoc prezidenta USA nasadzovať vojakov v rámci Spojených štátov, píše AP.

Súd vo svojom rozhodnutí dospel k záveru, že „prezident pravdepodobne legálne uplatnil svoju zákonnú právomoc“ pri federalizácii kontroly nad gardou. Zároveň konštatoval, že aj keď federálna vláda o tom kroku neinformovala guvernéra Kalifornie, tak ako to vyžaduje zákon, Newsom nemal právomoc prezidentov príkaz vetovať.

Federálny sudca súdu nižšej inštancie Charles Breyer minulý štvrtok štvrtok rozhodol, že nasadenie jednotiek Národnej gardy počas protestov v Los Angeles bolo nezákonné. „(Trumpovo) konanie bolo nezákonné a prekročil rozsah svojich zákonných právomocí. Zároveň porušil desiaty dodatok Ústavy Spojených štátov,“ zdôraznil sudca. Účinnosť jeho rozsudku krátko nato pozastavil odvolací súd.

Právomoc povolať Národnú gardu majú guvernéri príslušného štátu, za určitých obmedzených podmienok môže o jej nasadení rozhodnúť aj prezident. Trump povolal členov Kalifornskej národnej gardy na základe právomoci známej ako „Title 10“. Prezidentovi umožňuje povolať gardu do federálnej služby, keď je krajina „napadnutá“, v prípade „vzbury, alebo ak existuje nebezpečenstvo vzbury proti autorite vlády“, pripomína AP.