Študenti zo zahraničia môžu opäť žiadať o vstupné víza do USA: Má to však podmienku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Ministerstvo zahraničných vecí USA v stredu oznámilo, že študenti zo zahraničia môžu opäť žiadať o vstupné víza do USA. Podmienkou však je, aby mali svoje profily na sociálnych sieťach nastavené ako verejné a mohli tak byť vopred skontrolované. Informovala o tom agentúra AP.

V internom usmernení zaslanom konzulárnym úradníkom ministerstvo uviedlo, že by mali dávať pozor na aktivitu, príspevky a správy, ktoré vykazujú „akékoľvek známky nepriateľstva voči občanom, kultúre, vláde, inštitúciám alebo základným princípom Spojených štátov“. Noví žiadatelia, ktorí odmietnu nastaviť svoje účty na sociálnych sieťach ako verejné, by mohli byť zamietnutí. Ich odmietavý postoj by mohol byť podľa ministerstva znakom toho, že sa snažia obísť túto požiadavku alebo skryť svoju online aktivitu.

Trumpova administratíva v máji dočasne pozastavila vydávanie víz

Trumpova administratíva v máji dočasne pozastavila vydávanie víz pre študentov zo zahraničia. Ministerstvo zahraničných vecí USA nariadilo veľvyslanectvám a konzulátom, aby zatiaľ neponúkali nové termíny pre žiadosti o víza. Študenti na celom svete teraz čakajú, kým americké konzuláty vypíšu nové termíny. Čas sa im kráti, pretože pred začiatkom nového akademického roka si musia rezervovať cestu a zabezpečiť ubytovanie. Zahraniční študenti sú v USA vystavení zvýšenej kontrole z viacerých strán. Na jar vláda prezidenta Donalda Trumpa zrušila povolenie študovať v USA tisíckam študentov vrátane tých, ktorí sa dopustili iba dopravných priestupkov. Rozšírila tiež dôvody, na základe ktorých môže byť zrušený ich právny status.

V rámci nátlakovej kampane proti Harvardovej univerzite sa Trumpova administratíva pokúsila zabrániť zahraničným študentom, ktorí tvoria približne štvrtinu všetkých študujúcich, navštevovať túto prestížnu školu. Trump požadoval, aby univerzita obmedzila počet zahraničných študentov na 15 percent. Trumpova vláda tiež vyzvala 36 krajín, aby zlepšili preverovanie cestujúcich, inak im hrozí, že ich občania budú mať zákaz vstupu do Spojených štátov. Z usmernenia zaslaného cez víkend rezortom diplomacie vyplýva, že tieto krajiny na to majú 60 dní. Zákaz vstupu do USA majú v súčasnosti občania 12 krajín.