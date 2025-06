Bratislava predĺži ambasáde USA nájom pozemkov do konca júla 2035

Vlajka Spojených štátov (Zdroj: antipropaganda.sk)

Výška nájomného za rok zostane rovnaká ako doteraz, teda 481.070 eur. Suma bude zároveň opätovne delená medzi hlavné mesto a mestskú časť Staré Mesto, na území ktorého sa ambasáda nachádza, v pomere 75:25.

V prípade nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike sa nájomné zníži na sumu jedno euro ročne za celý predmet nájmu. Platiť to bude bez ohľadu na to, kedy v priebehu trvania nájmu táto skutočnosť nastane, a to až do skončenia nájmu. Ak v období platnosti novej zmluvy táto skutočnosť nenastane, bude od augusta 2030 nájomné zvýšené o ročnú priemernú mieru inflácie, najmenej však o dve percentá. „Všetci vieme, že ten plot tam nechceme, nemyslíme si, že je pekný. Už dávno tam nemal byť. Všetci však vieme, aká je realita, sila štátnej inštitúcie a dohody,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Schválenie návrhu za takýchto podmienok obhajoval. Argumentoval najmä tým, že alternatívou by bolo, že ambasáda nebude platiť nič, respektíve bude platiť súdno-znalecký posudok, čo je približne desať percent tejto sumy. Výšku nájomného, ktoré má platiť, aj naďalej považuje za „celkom pekné peniaze“ pre mesto a mestskú časť, o ktoré by nechcel prísť, lebo je to dôležitá súčasť rozpočtu. „Nie je to tak, že my si povieme a buchneme po stole. My ich nevieme súdiť, lebo sú ambasáda,“ podotkol.

Lokalita blízko centra hlavného mesta

Spojené štáty americké kúpili pred niekoľkými rokmi v Bratislave budovu na rohu Dostojevského radu a Olejkárskej ulice. Táto lokalita blízko centra hlavného mesta sa aj v minulosti skloňovala ako jedna z možných, kam by sa ambasáda USA mohla z Hviezdoslavovho námestia presťahovať. Podľa primátora sa im podarilo vytvoriť nový potenciál pre novú americkú ambasádu. Hlavnému mestu zároveň odprezentovali dva architektonické návrhy, pričom ten druhý je zmenený a zmenšený. Potvrdil, že vzájomne komunikujú a riešia aj urbanizmus okolia. Napredovanie zámeru spomalila pandémia či vojna na Ukrajine.

Ambasáda USA mala mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici prenajaté od roku 2005. Veľvyslanectvo ešte v roku 2002 prijalo bezpečnostné opatrenia v podobe oplotenia budovy aj v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001. Diskusie o odstránení oplotenia z historického centra mesta prebiehajú od roku 2016. Podľa mnohých by bolo práve presídlenie budovy, aj vzhľadom na bezpečnostné opatrenia, najvhodnejším riešením.

Magistrát v minulosti opakovane tvrdil, že podľa Viedenského dohovoru je bezpečnostná zóna súčasťou ambasády aj na priľahlých pozemkoch, bez ohľadu na vlastníctvo. Riešenie problému videlo mesto len v presťahovaní ambasády z Hviezdoslavovho námestia na iné miesto v Bratislave. Veľvyslanectvo pravidelne deklarovalo, že jeho plány na presťahovanie napredujú.