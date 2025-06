Zásadný prelom v zdravotníctve! V USA schválili injekciu na prevenciu proti vírusu HIV: Dosiahla skvelé výsledky

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Vedecký tím vyvíjajúci látky proti HIV a iným vírusom vedie v spoločnosti Gilead Sciences na pozícii viceprezidenta pre virológiu český virológ a biochemik Tomáš Cihlář. V čase pandémie ochorenia covid-19 sa podieľal na vývoji lieku remdesivir. V roku 2020 sa stal laureátom Mimoriadnej ceny Neurón pre najlepších českých vedcov a vedkyne.

Látka lenakapavir, ktorá bude uvedená na trh pod názvom Yeztugo, znižuje riziko prenosu HIV u dospelých a dospievajúcich o viac ako 99,9 percenta. Funkčne sa tak približuje vysoko účinnej vakcíne, píše AFP.

Gilead Sciences uskutočnila dve rozsiahle klinické štúdie. Prvá z nich, do ktorej sa zapojilo viac ako 2000 žien v subsaharskej Afrike, viedla k zníženiu infekcií o 100 percent a preukázala prevahu nad pilulkou Truvada, ktorá sa užíva denne. V druhej štúdii, do ktorej sa zapojilo viac ako 2000 mužov a osôb rôznych rodových identít, boli zaznamenané iba dva prípady nákazy. Miera prevencie dosiahla 99,9 percenta, čo opäť prekonáva liek Truvada. Ako nežiaduce účinky boli hlásené reakcie v mieste vpichu injekcie, bolesti hlavy a nevoľnosť.

Napriek pôsobivým výsledkom lieku môže nadšenie utlmiť jeho cena. V USA dosiahne 28 218 dolárov za rok, oznámila AFP hovorkyňa spoločnosti Blair Baumwellová. Aktivisti podľa agentúry AFP vyzývajú Gilead Sciences, aby cenu výrazne znížila v záujme zastavenia šírenia HIV.

"Pracujeme na tom, aby bol Yeztugo dostupný pre každého, kto ho potrebuje alebo chce, a očakávame široké poistné krytie," uviedla hovorkyňa spoločnosti. Lieky na prevenciu prenosu HIV, známe ako pre-expozičná profylaxia (PrEP), existujú už viac ako desať rokov. Keďže si však zvyčajne vyžadujú denné užívanie tabliet, doteraz významne neovplyvnili celosvetový výskyt infekcie.

Vo svete je podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vírusom HIV nakazených asi 39,9 milióna ľudí. Cieľom iniciatív WHO a pridružených inštitúcií je ukončiť pandémiu vírusu do roku 2030, čo zahŕňa aj zlepšenie prístupu k preventívnym liekom ako PrEP.