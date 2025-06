Blažek sa za prijatie bitcoinov ospravedlnil, situáciu vraj podcenil

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

PRAHA - Český minister spravodlivosti v demisii Pavel Blažek sa v stredu ospravedlnil za to, že nedostatočne vyhodnotil reputačné riziko a morálno-etický aspekt pri prijatí bitcoinov od človeka, ktorý bol v minulosti odsúdený za prevádzkovanie online trhoviska s drogami. Podotkol, že z toho nemal žiaden osobný prospech, a dodal, že sa k veci už nebude vyjadrovať, lebo to nepovažuje za vhodné. Vyhlásil to po rokovaní vlády.