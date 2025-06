Kauza s bitcoinmi je veľký malér: Môže Česko poškodiť aj v zahraničí, tvrdí Petr Pavel

Český prezident Petr Pavel (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)

„Táto kauza má skutočne mimoriadne škodlivý potenciál. Ak by som to mal nazvať hlasom ľudu, povedal by som, že to je veľký malér. Nielenže môže urobiť nedôveryhodnými inštitúcie štátu v očiach občanov, ale tiež spôsobiť stratu dôvery v spravodlivosť vo všeobecnosti. Má potenciál poškodiť nás aj v zahraničí. Aj z tohto dôvodu som presvedčený, že musíme urobiť všetko pre to, aby všetko, čo s touto kauzou súvisí, bolo transparentne a dôkladne prešetrené,“ povedal poslancom prezident. Vyvodenie záverov považuje za nevyhnutné, a to či už etických, politických a prípadne aj trestno-právnych.

Minister spravodlivosti, ktorý minulý týždeň pre kauzu rezignoval, krátko pred začiatkom Pavlovho prejavu v snemovni na sociálnej sieti X oznámil, že v nadchádzajúcich voľbách do Poslaneckej snemovne kandidovať nebude. „Už v sobotu som sa rozhodol, že nebudem kandidovať vo voľbách do Poslaneckej snemovne. Chcel som to najskôr oznámiť kolegyniam a kolegom na južnej Morave, ale je vhodnejšie, aby som to povedal už teraz,“ uviedol Blažek. Premiér Petr Fiala ešte v utorok dopoludnia tvrdil, že o osude Blažka sa rozhodne až po zasadnutí juhomoravskej bunky ODS, ktorá ho na kandidátku koalície SPOLU zvolila.