Miliardár Elon Musk ostro kritizuje Trumpov návrh zákona: Nechutná ohavnosť!

Elon Musk (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

„Je mi to ľúto, ale už to jednoducho nemôžem vydržať,“ napísal Musk na platforme X niekoľko dní po tom, ako odišiel z funkcie jedného z najbližších Trumpových poradcov. „Tento obrovský, nehorázny... návrh zákona o výdavkoch Kongresu je nechutná ohavnosť. Hanba tým, ktorí zaň hlasovali: viete, že ste urobili zle. Viete to,“ dodal. „Masívne zvýši už aj tak gigantický rozpočtový deficit na 2,5 bilióna dolárov a zaťaží amerických občanov zdrvujúco neudržateľným dlhom,“ vyhlásil Musk. Podľa NBC News sa tak vo vyjadreniach pravdepodobne opieral o odhady rozpočtových expertov, podľa ktorých by návrh zákona mohol v nasledujúcich rokoch zvýšiť federálny deficit Spojených štátov o takúto sumu.

Musk už predtým pre televíziu CBS News povedal, že podľa neho ide o „obrovský výdavkový zákon“, ktorý podkopáva prácu jeho Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE). Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v utorok uviedla, že Trump o Muskovom názore vedel. „Pozrite sa, prezident už vie, aký je postoj Elona Muska k tomuto návrhu zákona. Na prezidentovom názore to nič nemení. Je to jeden veľký krásny zákon a on sa ho drží,“ uviedla Leavittová. Musk odchod zo svojej funkcie v Trumpovej vláde oznámil len minulý týždeň v stredu. Miliardár mal za približne pol roka vo funkcii takzvaného špeciálneho zamestnanca vlády spolu so svojím tímom znížiť vládne výdavky a zrušiť rôzne americké agentúry.