Trump nevie, či priateľstvo s Muskom môže pokračovať: Som veľmi sklamaný, vyhlásil

Elon Musk so synom a Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

„Elon a ja sme mali skvelý vzťah. Neviem, či ešte budeme mať. Bol som prekvapený,“ povedal Trump po boku nemeckého kancelára Friedricha Merza reportérom v Oválnej pracovni. Musk v rozhovore pre stanicu CBS uviedol, že by podľa neho balík zákonov zvýšil rozpočtový deficit Spojených štátov, a označil ho za „nechutnú ohavnosť“.

Bez jeho pomoci by prehral prezidentské voľby

„Som veľmi sklamaný, pretože Elon poznal tento zákon lepšie ako takmer ktokoľvek, kto tu sedí. Zrazu mal problém,“ zhodnotil Trump. Musk vzapätí reagoval na vyjadrenia prezidenta. „To je jedno,“ napísal pod video, na ktorom Trump tvrdí, že dôvodom osobnej potýčky bola strata dotácií pre elektrické autá. Musk tiež označil tvrdenie, že balík daňových zákonov videl ešte pred jeho predstavením, za nepravdivé. Podľa bývalého šéfa DOGE je návrh balíka príliš obsiahly.

Musk v ďalšom príspevku vyhlásil, že bez jeho pomoci by Trump prehral prezidentské voľby, a jeho konanie označil za „nevďak“. Miliardár do Trumpovej kampane investoval takmer 300 miliónov dolárov. Miliardár oznámil svoj odchod z Trumpovej vlády 29. mája. „V čase, keď sa moje vymedzené obdobie špeciálneho vládneho zamestnanca končí, chcel by som poďakovať prezidentovi Donaldovi Trumpovi za príležitosť znížiť zbytočné výdavky,“ napísal vtedy na sociálnej sieti X. Musk mal za približne pol roka spolu so svojím tímom znížiť vládne výdavky a zrušiť rôzne americké agentúry ako takzvaný špeciálny zamestnanec vlády.