V Bielom dome lietali iskry: Trump znova odhodil diplomaciu! VIDEO Naložil juhoafrickému prezidentovi

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

Úvod stretnutia sa odohral zmierlivo, ako si všimli médiá. Trump ako náruživý golfista ocenil skúsenosti juhoafrických golfistov, ktorých so sebou Ramaphosa priviedol. Tiež povedal, že juhoafrický prezident je rešpektovaným človekom, hoci v niektorých kruhoch už sa takejto priazni neteší. Ramaphosa zase vyhlásil, že stojí o reštart vzťahov so Spojenými štátmi a že chce hovoriť o vzácnych surovinách a vzájomnom obchode.

Priateľský rozhovor Trump ukončil príkazom na stlmenie svetiel, aby mohol prehrať video týkajúce sa obvinení z genocídy bielej menšiny. "Ramaphosa počas prehrávania ticho sedel," komentovala situáciu v Bielom dome agentúra Reuters. Ramaphosa sa následne Trumpa spýtal, kde to video bolo natočené, čo Trump nevedel. "Nikdy som nič také nevidel," poznamenal juhoafrický prezident. Dodal, že konkrétne miesto zistí.

"Zaujímam sa o Juhoafrickú republiku," povedal Trump k videu. Poznamenal, že na zázname boli juhoafrickí predstavitelia, ktorí vyzývali na zabitie bielych farmárov a zabránia ich pôde. Taktiež povedal, že video ukazovalo hroby tisícov bielych farmárov.

Trump následne pred Ramaphosou a novinármi ukázal sériu článkov informujúcich o násilí proti bielym Juhoafričanom. "Pozrite sa, tieto články sú z posledných dní. Mŕtvi, mŕtvi ľudia. Mŕtvy, mŕtvy, hrozivá smrť," povedal Trump počas listovania článkami s tým, že belosi z JAR utekajú kvôli násiliu a rasistickým zákonom.

"Dovoľte mi k tým prejavom, čo sme videli, povedať, že toto nie je politika Juhoafrickej republiky," povedal Ramaphosa. Uviedol, že JAR má demokratické zriadenie s mnohými politickými stranami, ktorých predstavitelia môžu mať názory, ktoré sa nezhodujú s postojom vlády. Na to Trump odvetil, ako je teda možné, že takéto strany môžu kradnúť ľuďom pôdu. "V našej krajine je kriminalita," odpovedal Ramaphosa. Upozornil, že zabíjaní nie sú len belosi. "Väčšina z nich sú černosi," povedal o obetiach.

Počas debaty o právach belochov v JAR sa novinár stanice NBC spýtal šéfa Bieleho domu na luxusné lietadlo Boeing 747, ktorý Trumpova administratíva prevzala ako dar od Kataru. Trumpa otázka mimo témy viditeľne nahnevala a novinárov označil za zlého a nedostatočne bystrého. "Ste taký zlý reportér," povedal.

Trump tiež vyhlásil, že má priateľov z Juhoafrickej republiky. "Zvlášť jedného a ten hovorí, že nemôže JAR navštíviť. Vezmú vám pôdu a zabijú vás, "povedal Trump. Zrejme tak odkazoval na miliardára a svojho dôverníka Elona Muska, ktorý sa narodil v JAR a ktorý bol dnešnej schôdzke prítomný. "Bieli farmári sú v Južnej Afrike popravovaní," povedal Trump. "Nie sú," odvetil Ramaphosa.

Médiá pred dnešnou schôdzkou v Bielom dome uvádzali, že rokovanie môže byť kvôli ťažkým témam značne zložité a že by mohlo vyústiť aj do sporu, aký Oválna pracovňa zažila pri návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vtedy stretnutie oboch prezidentov prerástlo do roztržky.

Ramaphosa bol na komplikované rokovania zrejme dobre pripravený, keďže si so sebou vzal golfistov a tiež ministra pôdohospodárstva Johna Steenhuisena, ktorý je beloch. Otázku novinárov, či sa JAR nebojí zrútenia ekonomiky po odchode belošských farmárov, tak Ramaphosa nechal zodpovedať práve Steenhuisena. Ramaphosa navyše zdôraznil, že hoci Steenhuisen je z inej politickej strany, do vlády si ho vybral. Steenhuisen následne povedal, že bieli farmári si v krajine želajú zostať a že juhoafrická vláda národnej jednoty usiluje o rovnoprávnosť všetkých obyvateľov.

Zmierniť napätie v Oválnej pracovni sa Ramaphosa pokúsil aj tým, že sa Trumpovi ospravedlnil za to, že pre neho žiadne lietadlo nemá. K zmene témy prispel aj juhoafrický miliardár Johann Rupert, ktorý Trumpovi povedal, že JAR potrebuje technologickú pomoc. "Je tu u nás priveľa mŕtvych," povedal Rupert. "Nie sú to len bíli farmári, je to naprieč a my potrebujeme technologickú pomoc. Potrebujeme Starlink do každej policajnej stanice. Potrebujeme drony," dodal. Starlink je satelitná služba Muskovej spoločnosti SpaceX poskytujúca internetové pripojenie po celej planéte.

Trumpova vláda vo februári ponúkla utečenecký status bielym Juhoafričanom po tom, čo USA obvinili JAR z rasovej diskriminácie belochov. Do USA tento mesiac pricestovala prvá skupina 49 bielych Juhoafričanov.

Na tlačovej konferencii po rokovaní Ramaphosa podľa agentúry Reuters povedal, že v jeho vlasti sa neodohráva žiadna genocída. Pri rokovaní s americkým náprotivkom podľa svojich slov viedol "naozaj dobrú hĺbkovú výmenu názorov" na rôzne témy. USA a JAR budú pokračovať v rokovaniach, najmä o obchode a priemysle, povedal ďalej prezident Juhoafrickej republiky. Oba štáty podľa neho budú rokovať tiež o mineráloch. Podľa agentúry AFP Ramaphosa povedal, že šéfa Bieleho domu očakáva na novembrovom summite skupiny G20 v Johannesburgu.