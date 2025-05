Ostrá reakcia amerického exgenerála: TOTO povedal o Trumpovej otočke s Ruskom! Je to katastrofálna chyba

Bývalý generál Ben Hodges (Zdroj: profimedia.sk)

Ticho z Bieleho domu: Americká podpora Ukrajine sa rozplýva

Prezident Trump čoraz viditeľnejšie cúva zo svojho pôvodného postoja voči ruskej agresii. Namiesto diplomatického tlaku na Kremeľ či hrozby sankcií teraz podľa vlastných slov necháva konflikt v rukách „zúčastnených strán“. Spojené štáty sa tak fakticky stiahli z vedúcej roly pri obrane Ukrajiny.

Pre generála vo výslužbe Bena Hodgesa, ktorý medzi rokmi 2014 a 2017 viedol americké jednotky v Európe, ide o fatálnu chybu: „Ak USA skutočne ukončia podporu Ukrajine, bude to poníženie pre našu krajinu i túto vládu,“ vyhlásil pre BILD. Hodges varuje, že po všetkých veľkohubých vyhláseniach o tom, ako môže Trump ukončiť vojnu do 24 hodín, sa prezidentova dôveryhodnosť môže nenávratne zrútiť.

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Nejde o láskavosť – ide o prežitie Západu

Podľa generála Hodgesa nejde v americkej pomoci Ukrajine o žiadny humanitárny akt: „Nejde o charitu. Ide o ochranu amerických strategických záujmov. Naša ekonomika a prosperita sú priamo prepojené s prosperitou Európy.“

Ak sa USA otočia chrbtom spojencom, môže to mať ďalekosiahle dôsledky nielen pre Ukrajinu, ale aj pre samotný Západ. Hodges označuje Trumpovo „nie sú to naši vojaci, nie je to naša vojna“ za dôkaz nepochopenia reality.

„Je to katastrofálna chyba,“ varuje. „Amerika nemôže – ani so svojím obrovským obranným rozpočtom – čeliť globálnym hrozbám osamote. Potrebujeme spojencov. A tí najspoľahlivejší pochádzajú z Európy, Kanady a Austrálie.“

„Ak sa USA odvrátia a povedia: ‚Hej, Európa, toto je tvoj problém!‘, myslím si, že by to bola skutočná zrada našich spojencov, ktorí pri nás stáli desaťročia.“

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Európa musí prebrať vedenie – a Nemecko ísť príkladom

Ak sa Spojené štáty odklonia, zodpovednosť padne na plecia Európy. Hodges verí, že kontinent má na to, aby Ukrajinu podržal – ak bude chcieť. „Ak spočítame ekonomickú silu EÚ, Británie a Kanady, ide o kolos, ktorý hravo zatieni ruské hospodárstvo.“

Kľúčovú úlohu má podľa neho zohrať Berlín. „Nemecko je najväčšou a najsilnejšou ekonomikou v Európe. Musí ukázať vodcovstvo. Iné krajiny čakajú, či prevezme iniciatívu.“

Ukrajinci podľa Hodgesa nemajú na výber: „Budú bojovať – s alebo bez americkej podpory. Ide o ich prežitie.“

Putin neprestane. Chce rozložiť NATO

Ben Hodges varuje, že Kremeľ sa nikdy nevzdal svojich cieľov: „Rusko stále túži po zničení Ukrajiny ako štátu. Ale to nie je všetko.“ Jeho zámer siaha ďalej než len k dobytiu území.

„Skutočným cieľom Moskvy je rozložiť NATO,“ tvrdí generál. „Nemusia ovládnuť celý kontinent. Stačí, že napadnú členský štát a sledujú, či Západ zareaguje. Ak nie, aliancia končí.“

Trumpova voľba môže otriasť celým Západom

Donald Trump mení pravidlá hry – a nie v prospech mieru. Jeho postoj môže podľa expertov vystaviť Ukrajinu, Európu aj samotné Spojené štáty novým hrozbám. Americké ustúpenie z pozície lídra Západu by tak mohlo vyjsť drahšie, než si súčasný prezident dokáže predstaviť.