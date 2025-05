Obľúbená dovolenková destinácia zaviedla PRÍSNE pravidlá! Turistom hrozia mastné pokuty aj za banality

(Zdroj: Getty Images)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Na obľúbených Kanárskych ostrovoch sprísňujú pravidlá pre dovolenkárov. Na známom pobreží Gran Canarie vstúpili do platnosti nové nariadenia, ktoré prinášajú sériu obmedzení na plážach, promenádach a ďalších pobrežných oblastiach.

Medzi najvýznamnejšie opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti, patrí zákaz sexuálnych aktivít vo vode, kúpacích zónach či plážach. Informuje o tom portál Canarian Weekly. Nové nariadenie tiež zakazuje fajčenie, tiež eletronické cigarety, či hlasné prehrávanie hudby na plážach a prístupových miestach. Rovnako je zakázané varenie na pláži a používanie tradičných slnečníkov, hoci sú povolené tienidlá, ktoré nepredstavujú riziko pre ostatných užívateľov v prípade, že by ich odfúkol vietor.

Celoročne je zakázané kempovanie a stavanie stanov na plážach alebo v zátokách. Predmety tohto typu môžu byť odstránené obecnými pracovníkmi alebo miestnou políciou. Nariadenia ďalej zakazujú rezervovanie miest na slnečných terasách a kúpacích plošinách, blokovanie prístupových ciest a chodníkov a zneužívanie verejných spŕch a umývadiel na nohy. Plytvanie vodou alebo používanie verejných spŕch na plnenie nádob či umývanie mydlom, gélom alebo šampónom je tiež sankcionované.

V celej kúpacej oblasti je zakázanž zber mäkkýšov, vrátane ponorených a vynorených skalných útvarov. Obracanie kameňov bez ich vrátenia do pôvodnej polohy je tiež obmedzené. Rybolov s udicou nie je povolený v kúpacích zónach ani do vzdialenosti 150 metrov od nich, ani v blízkosti potápačov.

(Zdroj: Getty Images)

Úrady tiež upozorňujú, že nedodržanie týchto nariadení bude mať za následok pokuty. Menšie priestupky budú potrestané pokutami od 30 do 750 eur, závažné priestupky pokutami od 751 do 1500 eur, zatiaľ čo veľmi závažné porušenia môžu viesť k pokutám až do výšky 3000 eur.