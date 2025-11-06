Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

TÁTO exotická krajina zavádza PRÍSNE pravidlá: Fajčiarom odzvonilo! Rozhodujúci bude VEK

Na Maldivách platí zákaz fajčenia klasických cigariet, ktorý sa vzťahuje na ľudí (aj návštevníkov) narodených 1. januára 2007 a neskôr.
Na Maldivách platí zákaz fajčenia klasických cigariet, ktorý sa vzťahuje na ľudí (aj návštevníkov) narodených 1. januára 2007 a neskôr. (Zdroj: Getty Images)
MALDIVY – V jednej z najkrajších krajín sveta sa miestna vláda rozhodla pre radikálny krok, ktorý m chce podľa svojich slov zachráni mladšiu generáciu. Neplnoletí si už na ostrovoch nezapália, pričom pokuty nehrozia len im.

Zákaz fajčenia bez výnimky bude platiť na Maldivách pre všetkých, ktorí sa narodili po 1. januári 2007. Ako píše britský The Guardian, ostrovy sa stali jedinou krajinou sveta, kde bude platiť zákaz užívania a nákupu tabaku podľa generačnej príslušnosti. 

Už v platnosti 

Zákon mal iniciovať samotný prezident Mohamed Muizzu už začiatkom tohto roku. Účinnosť nadobudol k 1. novembru 2025. Ministerstvo zdravotníctva na Maldivách uviedlo, že "tento krok ochráni verejné zdravie a podporí generáciu bez tabaku".  

Podľa zákona majú "osoby narodené 1. januára 2007 a neskôr zakázaný nákup, používanie alebo predaj tabakových výrobkov".

 

Zákaz sa pritom vzťahuje na všetky formy tabaku, teda aj elektronické prístroje na fajčenie, ktoré nedymia. Predajcovia sú pri zákazníkoch povinní overovať vek. Opatrenie sa vzťahuje aj na turistov.

Elektronické cigarety a vaping majú úplný zákaz 

Ministerstvo uviedlo, že tiež zachováva komplexný „zákaz dovozu, predaja, distribúcie, držby a používania elektronických cigariet a vapingových produktov,“ ktorý sa vzťahuje na všetky osoby bez ohľadu na vek.

Predaj tabakových výrobkov maloletej osobe sa trestá pokutou 50 000 rupií (2817,10 eur). Pri prichytení vapingu hrozí pokuta 5 000 rupií (281,71 eur).

1 euro = 17,75 maldivských rupií 

