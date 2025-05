Švédska ministerka zahraničných vecí avizuje sankcie na izraelských ministrov za postoje k civilistom v Gaze

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jonas EkstrĂmer/TT via AP)

ŠTOKHOLM - Švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmerová Stenergardová vyhlásila, že na pôde Európskej únie (EÚ) bude Švédsko presadzovať uvalenie sankcií na niektorých izraelských ministrov pre postoje voči civilnému obyvateľstvu v Pásme Gazy. Uviedla to v utorok vo vyhlásení pre agentúru AFP.

„Nakoľko nevidíme jasné zlepšenie (situácie) civilistov v Gaze, musíme ešte viac zvýšiť náš tón,“ uviedla ministerka. „Budeme preto presadzovať uvalenie európskych sankcií na jednotlivých izraelských ministrov,“ dodala. Podľa Malmerovej Stenergardovej by mali sankcie cieliť na „ministrov, ktorí presadzujú nelegálnu politiku osídľovania a aktívne vystupujú proti budúcemu dvojštátnemu riešeniu“. Konkrétny menný zoznam by však mali členovia EÚ zostaviť až po vzájomných rokovaniach.

Švédska ministerka sa vyjadrila aj k dodávkam humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. „Pri všetkých našich kontaktoch s izraelskou vládou sme dlhodobo požadovali rozšírený prístup humanitárnej pomoci a veľmi kriticky sme hodnotili skutočnosť, že ho nezabezpečila,“ uviedla. Podľa nej mal Štokholm obavy z „toho, ako izraelská vláda pokračuje v eskalácii situácie a to svojimi vyhláseniami i činnosťou“. Ministerka napriek svojim vyjadreniam trvá na tom, že Švédsko je „priateľom Izraela“. Malmerová Stenergardová v utorok rokovala so svojimi rezortnými partnermi v Bruseli.