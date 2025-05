Abdikovaný generálny prokurátor sa stal ústavným sudcom: Zvolil ho maďarský parlament

Péter Polt (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Za oboch kandidátov v tajnom hlasovaní hlasovalo 136 poslancov, proti bolo 13 poslancov a jeden hlas bol neplatný. Noví ústavní sudcovia zložili prísahu pred Národným zhromaždením a následne im zablahoželal premiér Viktor Orbán, ministri a lídri frakcií.

Mandáty Polta a Hendeho sú na 12 rokov, čo znamená, že zahŕňajú viacero parlamentných období, pripomína atv.hu a dodáva, že ešte pred nominovaním tejto dvojice predseda parlamentu László Kövér povedal, že Polta považuje za vynikajúceho ústavného sudcu. Podľa servera ho Kövér s veľkou pravdepodobnosťou bude nominovať na post predsedu Najvyššieho súdu. Pätnásťčlenný súd bude od dnešného dňa zvolením Polta a Hendeho fungovať s 14 členmi.

Polt odovzdal 14. mája do rúk prezidenta Tamása Sulyoka svoju demisiu. Hlava štátu vyjadrila na Facebooku vďaku a uznanie Poltovi za jeho doterajšiu prácu. Orbánova vláda v máji oznámila, že za členov Ústavného súdu nominovala Polta a Hendeho. Podľa servera blikk.hu vládna väčšina parlamentného výboru pre spravodlivosť minulý týždeň schválila nomináciu oboch kandidátov.

Ústavný súd má v súčasnosti iba dočasne povereného predsedu, preto je aktuálna aj voľba predsedu tohto súdu, pričom podľa blikk.hu sa javí kandidatúra Polta na túto pozíciu ako najpravdepodobnejšia.

S blížiacimi sa parlamentnými voľbami v roku 2026 môže vládny blok Fidesz-KDNP prísť o dvojtretinovú väčšinu v parlamente, svoj vplyv sa tak snaží zachovať predčasným vymenovaním svojich ľudí na citlivé posty pre prípad nepriaznivého vývoja vo voľbách, uvádza server. Jedným z krokov je odstúpenie Polta zo svojej funkcie pred koncom svojho funkčného obdobia, ktoré pôvodne malo trvať do roku 2028. Pre vládny blok to prináša výhody v tom, že nový generálny prokurátor by bol ústavným sudcom ako kandidát súčasnej dvojtretinovej parlamentnej väčšiny Fidesz-KDNP na ďalších deväť rokov, čo by presahovalo parlamentné funkčné obdobie, a Polt by mal v prípade obsadenia postu predsedu Ústavného súdu 12 rokov kontrolu nad ústavnými zákonmi, konštatoval blikk.hu.