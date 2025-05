Orbán odcestoval do Belehradu: So srbským prezidentom Vučičom bude rokovať o obrane a strategickom partnerstve

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic)

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odcestoval v piatok do Belehradu, kde sa stretne so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Informoval o tom na Instagrame Vučič, podľa ktorého budú viesť „strategický dialóg o témach, ktoré signalizujú úzku spoluprácu a strategické partnerstvo medzi oboma krajinami“. Týka sa to napríklad obrany a bezpečnosti, informuje spravodajca v Budapešti.